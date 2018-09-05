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Binlerce öğretmeni ilgilendiren başvurular başladı!

MEB'in daha önce açıkladığı mazerete bağlı öğretmen atamalarıyla ilgili ikinci başvurular başladı.Başvurular, 7 Eylül'e kadar sürecek.

05 Eylül 2018 Çarşamba 20:40
Binlerce öğretmeni ilgilendiren başvurular başladı!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerden ataması gerçekleşmeyenler için ikinci başvurular başladı.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, 2018 yılı yaz tatili kadrolu öğretmenlerden, aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmesi gerçekleşmeyenler için ek tercih işlemlerinin başladığı belirtildi.

ATAMALAR 10 EYLÜL'DE

Başvurular, 7 Eylül'e kadar sürecek. Atamalar ise 10 Eylül'de yapılacak.

 

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 20:40
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  2. Milli eğitim Bakanlığı
  3. Öğretmen ataması

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