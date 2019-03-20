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Başvuranlar para cezası ödemeyecek

Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk ölçü ve ayar kanununa göre, kullandıklarıaletleri ile ilgili süresinde muayene yaptırmayanlara ek 90 günlük süre tanındığını ve il müdürlüklerine muayene için başvurulması halinde idari para cezası ödemeyecekleri açıkladı.

20 Mart 2019 Çarşamba 09:37
Başvuranlar para cezası ödemeyecek

Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk ölçü ve ayar kanununa göre, kullandıklarıaletleri ile ilgili süresinde muayene yaptırmayanlara ek 90 günlük süre tanındığını ve il müdürlüklerine muayene için başvurulması halinde idari para cezası ödemeyecekleri açıkladı.


Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk ölçü ve ayar kanununa göre, kullandıkları ölçü aletleri ile ilgili süresinde muayene yaptırmayanlara ek 90 günlük süre tanındığını ve il müdürlüklerine muayene için başvurulması halinde idari para cezası ödemeyeceklerine dikkat çekti. İl Müdürü Aşuk yaptığı açıklamada “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 28 Şubat 2019 tarih ve 30700 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 11 Ocak 1989 tarihli 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununda bazı maddelerde değişiklikler yapılmış ve geçici muafiyet maddesi eklenmiştir. Bu muafiyet ile 1 Aralık 2018 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş ölçü aletlerinin kullanıcıları, 28 Şubat 2019 tarihinden itibaren 90 gün içerisindebaşvuru yapmak zorundalar" dedi.


Müdür Aşuk sözlerini şöyle tamamladı: "Ölçü aleti türüne göre ilgili il müdürlüklerine, belediyelere ya da yetkili muayene servislerine periyodik muayene başvurusunda bulunmaları halinde, söz konusu fiilden dolayı herhangi bir idari para cezası ödemeksizin muayene ve damgasını yaptırarak ölçü aletini kullanabileceklerdir. 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununda yapılan değişiklikler kapsamında,Aralık 2018 tarihinden önce 15 ’inci maddenin (c) bendinde belirtilen fiillerin işlenmesi nedeniyle cezai duruma düşmüş ölçü aleti kullanıcılarına tanınan muafiyet konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve söz konusu muafiyetin amacına ulaşması bakımından önem arz etmektedir”

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 09:37
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