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Bastonuyla tıkanan mazgalı temizleyen amcaya teşekkür ziyareti

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, bastonuyla tıkanan mazgalı temizlerken çekilen videosu sosyal medyada büyük beğeni toplayan 85 yaşındaki Muhittin Adlığ’ı ziyaret ederek baston hediye etti.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:42
Bastonuyla tıkanan mazgalı temizleyen amcaya teşekkür ziyareti

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, bastonuyla tıkanan mazgalı temizlerken çekilen videosu sosyal medyada büyük beğeni toplayan 85 yaşındaki Muhittin Adlığ’ı ziyaret ederek baston hediye etti.


Geçtiğimiz gün tıkanan mazgalı bastonu ile temizlerken çekilen videosu sosyal medyada paylaşılan Muhittin Adlığ’ı Hidayet Mahallesi’ndeki evinde ziyaret eden Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, baston hediye ederek, yaptığı duyarlı davranıştan dolayı teşekkür etti. Tatvan’ın sahibinin yine Tatvanlılar olduğunu belirten Başkan Geylani, memlekete herkesin sahip çıkması gerektiğini söyledi. Geylani, “Eskiden biz hepimiz çıkar kapımızın önünü annelerimizle, çocuklarımızla, kardeşlerimizle süpürürdük. Şimdi kimse ilgilenmiyor. Herkes birilerinin yapmasını bekliyor. Temizlik önce insanın evinde başlar, yani temizlik kirletmemekle başlar. Eğer bir yerde çöp varsa buna müdahale etmek lazım. Bu herkesin görevidir. Sonuçta herkesin yaşadığı toplumsal bir alandır” dedi.


Herkesin birey olarak bir görevinin olduğunu açıklayan Belediye Başkanı Geylani, sözlerini şu şekilde sürdürdü:


“Herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi halinde daha güzel ve huzurlu bir ortam oluşur. Sonuçta burayı güzelleştirecek olan bizleriz. Bir Kızılderili atasözü, ‘Biz dünyayı atalarımızdan miras almadık, çocuklarlımızdan ödünç aldık’. Bu yüzden çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir bir Tatvan bırakmak için hep beraber çalışmamız lazım.”


Belediyeden emekli 85 yaşındaki Muhittin Adlığ ise, “Tatvan’daki kaldırım, kanal ve yollar bizim zamanımızda yapıldı. Biz bu çalışmaları büyük emeklerle yaptık. Mazgaldaki tıkanıklığı görünce içim cız etti. Bastonum ile temizleyerek suyun önünü açtım. Herkes kendi gördüğü engelleri kaldırırsa daha güzel bir Tatvan’da yaşarız. Belediye başkanımızın bizi ziyarete geldi. Kendisine de ziyaretinden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.


Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 85 yaşındaki Muhittin Adlığ’a baston hediye ettikten sonra hayır duasını aldı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:42
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