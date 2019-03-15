0553 313 94 23

Bastonları hayvan figürleriyle süslüyor

Zonguldak'ta balık, salyangoz, at, köpek, leylek, kurbağa, maymun gibi hayvan figürlerini kızılcık dallarına işleyerek birbirinden değişik ve farklı özelliklere sahip bastonlar üreten Tansel Işık, görenlerin beğenisini kazanıyor- Baston ustası Tansel Işık:- "Devrek, ahşap ağaç konusunda şanslı bir yer. Devrek bastonunu kızılcık ağacından yapıyoruz. Kızılcık ağacı, adete baston yapımı için yaratılmış bir ağaç" - "Akla gelmeyecek bir hayvan figürü, baston ustalarını biraz yorabiliyor ama zevkli oluyor. Yaptığınız işten zevk alarak yapmak önemli, ben zevk alarak yapıyorum, hoşuma gidiyor"

15 Mart 2019 Cuma 11:02
Bastonları hayvan figürleriyle süslüyor

ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan baston ustası Tansel Işık, hayvan figürlerini kızılcık dallarına işleyerek yaptığı birbirinden değişik ve farklı özelliklere sahip bastonları meraklılarının beğenisine sunuyor.

Babasından öğrendiği bastonculuk mesleğini kendisine ait dükkanda uzun yıllardır sürdüren evli ve bir çocuk babası Işık (53), gövdesi kızılcık ağacından yapılan, kezzapla renklendirilen, çeşitli motiflerle işlenen ilçeye özgü bastonları binbir emek ve sabırla ortaya çıkarıyor.

El emeği göz nuru hazırladığı kızılcık dalından bastonları, işlemesi ve ağacın kalitesine göre 60 lirayla bin lira arasında değişen fiyatlarla meraklılarına sunan Işık, bastonların sap kısmını yılan, balık, kurt, salyangoz, at, köpek, leylek, kurbağa, maymun gibi hayvan figürleriyle işleyerek, onları adeta birer sanat eserine dönüştürüyor.

Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleği babasından öğrendiğini ve uzun yıllardır tozun, talaşın içerisinde mesleğini sürdürmeye devam ettiğini söyledi.

Devrek bastonunun dünyaya mal olduğuna dikkati çeken Işık, "Devrek, ahşap ağaç konusunda şanslı bir yer. Devrek bastonunu kızılcık ağacından yapıyoruz. Kızılcık ağacı, adete baston yapımı için yaratılmış bir ağaç. Uzun bir yapım süresi var. Bu kadar meşhur olmasının sebebi, hem üzerindeki Devrekli ustaların yaptığı yoğun işçilik hem de kızılcık ağacının sağlamlığı. Bu nedenle bizim her türlü bastonumuz kullanılabilir." dedi.

Işık, baston yapımının emek isteyen bir iş olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Kızılcık dalları sadece kasım, aralık aylarında kesilebiliyor, yoksa ağaç kurdunun en çok sevdiği ağaç. Bu ağaçlar gölge bir yerde yaklaşık 2 yıl kurutuluyor, sonra tek tek doğrultuluyor. Daha sonra bir müddet daha kurumaya bırakılıyor. Doğrultmalar elle yapılıyor, daha sonra işleme başlanıyor, sınıflandırılıyor. Yapacağınız bastonun çeşidine göre sınıflandırılıyor. Birçok çeşit bastonumuz var, hangisi isteniyorsa o yapılmaya başlanıyor. En bilinen bastonumuz yılanlı baston. Bu ayrılmış olan kızılcık dalları tornalarla yuvarlanıyor. Daha sonra testere yoluyla üzerindeki desen açılıyor, törpüler ve eğeler vasıtasıyla şekillendiriliyor. Zımpara gibi son halini alıncaya kadar devam ediliyor."

- Birçok hayvan figürüne bastonlarında yer veriyor

Müşterilerinin farklı talepleri olduğunu anlatan Işık, "Kişinin soyadı koç, koç başlı bir baston istiyor veya Galatasaraylı, aslan başlı yapmak istiyor. İsteği yerine getirmeye çalışıyoruz. Yıllar içerisinde yapa yapa daha iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Güzel ürünler çıkıyor. Ayrıca ormanda kesilen ağaçlara sınıflandırma aşamasında bakıyoruz. Bazen ağaç kendisi diyor, öyle bir şekil vermiş ki doğa ona, 'ben leylek olmak istiyorum' diyor. Bunu da hissetmeniz lazım veya baston ustasının hayali devreye giriyor." ifadelerini kullandı.

Işık, yılan figürünün yanı sıra birçok hayvan figürüne bastonlarında yer verdiğini aktararak, özellikle saplarda kartal, aslan, kurt, balık ve köpek motifleri ile burçlardaki hayvan figürlerinin çokça yer aldığını ancak özel isteklerin de olduğunu dile getirdi.

Sürekli uyguladığı ürünlerin daha kolay yapıldığını belirten Işık, "Akla gelmeyecek bir hayvan figürü, baston ustalarını biraz yorabiliyor ama zevkli oluyor. Yaptığınız işten zevk alarak yapmak önemli, ben zevk alarak yapıyorum, hoşuma gidiyor. Onun da maddi ve manevi getirisi oluyor." diye konuştu.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:02
  1. baston
  2. hayvan figürleri
  3. Zonguldak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pasinler TSO ve TANAP’tan ortak proje
    1. Pasinler TSO ve TANAP’tan ortak proje
    2. Başkan Epcim: “Hakkari’de 600 konut..
    3. Cumhurbaşkanlığı Turu için geri sayıma..
    4. Minik eller Yemenli yetimin yüzünü..
    5. Yeni Zelanda ile Bangladeş arasındaki..
    6. Özel Lokman Hekim Van Hastanesinde..
    7. Başkan Çelik çalışmalarını sürdürüyor
    8. Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi..
    9. Bahçeli: Kılıçdaroğlu bize ahkâm..
    10. Fikret Orman'a güçlü rakip!
    11. Aydın ve Karataş’tan Uzundere ve İspir..
    12. Kadınlar başarı hikayelerini anlattı
    13. FIBA Dünya Kupası'nda kura heyecanı
    14. (Özel) Yonca kavgasında bir kişinin..
    15. SANAL DÜNYANIN GERÇEK TEHDİTLERİ -..
    16. Bakan Varank, Nevşehir'de iş..
    17. Üstün: Sürmene sevdalısıyım"
    18. Dünya Pi Günü ESOGÜ’de de kutlandı
    19. Putin, Yeni Zelanda Başbakanı ile..
    20. Beyşehir Belediyesinden sabah..
    21. Avrupa şampiyonu çiçeklerle karşılandı
    22. Vanlı yetiştiricilere 31,3 milyon TL..
    23. Dünya Cezayir'deki gösterilerde..
    24. Yeni Zelanda'da camiye saldıran..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kaybettiğimiz..
    26. Yeditepe Üniversitesi'nde Tıp..
    27. Kamışlı’da ABD konvoyu hareketliliği
    28. Yeşilboğaz: "Belediye başkanları..
    29. Elazığ’da DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli..
    30. Bakan Ersoy: "Turizm sezonu 12 aya..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Bir cümle Sisi’yi salladı! Dalga dalga yayılıyor
    Bir cümle Sisi’yi salladı! Dalga dalga yayılıyor