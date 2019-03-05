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Baston ve tekerlekli sandalyelerle empati yaptılar

Tokatlı gençler engelli bireylerin gündelik hayatlarında yaşadıkları zorlu koşulları, tekerlekli sandalye ve gözleri bağlı şekilde beyaz baston kullanarak yaptıkları empati yürüyüşü ile anlamaya çalıştı.

05 Mart 2019 Salı 12:55
Baston ve tekerlekli sandalyelerle empati yaptılar

Tokatlı gençler engelli bireylerin gündelik hayatlarında yaşadıkları zorlu koşulları, tekerlekli sandalye ve gözleri bağlı şekilde beyaz baston kullanarak yaptıkları empati yürüyüşü ile anlamaya çalıştı.


Tokat Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü öğrencileri Tokat Sakatlar Derneği üyeleriyle bir araya gelerek bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Yaşları 12 ila 17 arasında değişen 15 genç, beraberlerinde Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Hüseyin Reel ve Tokat Sakatlar Derneği Başkanı Ali Aras ile birlikte empati yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüme ve görme engelli dernek üyelerinin de katıldığı etkinlikte, gençler gözleri bağlı bir şekilde ellerinde beyaz bastonlarla sarı çizgide yürümeye çalıştı. Tekerlekli sandalye üzerinde engelli rampalarını ve yaya geçitlerini de kullanmaya çalışan gençlerin zarar görmemesi için Kurum Müdürü Hüseyin Reel çocukları bir an olsun yalnız bırakmadı. Gerçekleşen empati yürüyüşüne gösterdiği duyarlılık için Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Hüseyin Reel’e ve etkinliğe katılan gençlere teşekkür eden Tokat Sakatlar Derneği Başkanı Ali Aras: "Gençlerimizin katılımıyla gerçekleşen bu etkinliği çok önemsiyoruz. Çünkü bu gençler geleceğin yöneticileri, idarecileri, karar vericileri olacaklar. Aldıkları bu sorumluluklar sonrasında ise belki de bugün gerçekleştirdikleri empati yürüyüşünü hatırlayacaklar ve engelli bireylerin yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik projeler üretip bunları hayata geçirecekler. Çok verimli geçen, eğlenceli bir o kadar da acı gerçeklerle yüzleşilen bu çalışmanın tüm kurumlara ve sivil toplum örgütlerine örnek olmasını diliyorum. Sağ olsun, var olsunlar" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:55
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