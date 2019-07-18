"Baştacı" ile artık yalnız değiller

Tek başına yaşayan yaşlı bireylere, ‘Baştacı’ projesi ile sahip çıkan Yeşilyurt Belediyesi takdir topluyor. Yaşlı vatandaşları da zaman buldukça ziyaret eden Başkan Çınar, hem hayır duasını alıyor hem de varsa sorun ve sıkıntıları yakından ilgileniyor.

Sosyal belediyeciliğin gereğini hazırladığı birçok başarılı projeyle yürüten Yeşilyurt Belediyesi’nin, ‘Baştacı’ projesi de özellikle kimsesiz yaşlı bireylerin umudu oldu. İlçede tespit edilen yaşlı vatandaşlara şefkat elini uzatan Yeşilyurt Belediyesi, proje kapsamında ev ve kişisel bakımlar başta olmak üzere birçok hizmeti yaşlı bireylerin ayağına götürüyor. Her fırsatta yaşlıları evinde ziyaret eden Başkan Mehmet Çınar’da, hem projeyi yakından takip ediyor hem de yaşlı vatandaşların hayır dualarını alıyor. Son olarak Yavuz Selim Mahallesinde tek başına yaşayan 79 yaşında ki Ayşe Yıldırım’ı ziyaret eden başkan Çınar, yaşlıların tecrübelerinden, bilgi ve birikimlerinden istifade edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Çınar, başladığı günden bugüne toplumun tüm kesimlerinden büyük bir beğeni alan ‘Baştacı’ projesi ile ev ve kişisel bakımlarını yapmakta zorlanan yaşlı ve engelli vatandaşlara devletin hizmetlerini ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi. Birçok yerel yönetimin de örnek alarak uyguladığı bu proje kapsamında ev ziyaretleri de gerçekleştirdiklerini belirten Çınar, “Ayşe teyzemizi evinde ziyaret ederek, hem sohbet ettik hem de verilen hizmetleri yerinde inceledik. 79 yaşında tek başına yaşayan Ayşe teyzemizin güzel bir hayat sürdürmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ekiplerimiz belli günlerde teyzemizi ziyaret ederek evini temizliyor, bulaşıklarını yıkıyor, kişisel bakımlarını yapıyor. Güzel ve tatlı sohbetinden bizleri mahrum bırakmayan, hayır dualarını eksik etmeyen Ayşe teyzemize sağlık ve huzur dolu yıllar dilerim. Büyüklerine sahip çıkan toplumların medeniyeti yakalamış toplumlar olduğu gerçeğinden yola çıkarak yaşlılarımıza sahip çıkıp, koruyup, kollamalıyız. Tecrübeleri ve birikimleriyle toplumda her zaman örnek olan büyüklerimizin sağlıklı, huzurlu ve güven içinde yaşamalarını sağlamak bizim asli görevimizdir.” şeklinde konuştu.

‘Baştacı’ projesi kapsamında verilen hizmetlerden memnun olduğunu ifade eden Ayşe Yıldırım ise, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı evinde misafir etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.