Başta sigara olmak üzere türün ürünlerine zam
Başta sigara olmak üzere, tütün ürünlerine zam geldi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.05 Ocak 2019 Cumartesi 11:04
Tütün içeren sigara başta olmak üzere bazı tütün ürünlerinde ÖTV oranı yüzde 63'ten 67'ye çıkartıldı.
Resmi Gazete'de yayımlandı
Bazı mallara uygulanacak ÖTV oran ve tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
%63'ten, %67'ye yükseldi
Buna göre tütün içeren sigara başta olmak üzere, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar, diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları ile enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün ürünlerinde ÖTV oranı yüzde 63'ten yüzde 67'ye yükseltildi.
Söz konusu ürünlerde asgari maktu vergi tutarı sıfırlanırken, maktu vergi tutarı 0,4200 lira ile aynı kaldı.
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