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Başsoy’dan Belediye Meclis Üyelerine plaket

Erzincan Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı yapıldı.

07 Mart 2019 Perşembe 13:19
Başsoy’dan Belediye Meclis Üyelerine plaket

Erzincan Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı yapıldı. Meclis toplantısında konuşan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, beş yıllık ilk hizmet döneminin sonuna yaklaştıklarını belirterek konuşmasında meclis üyelerine teşekkür etti. Başsoy, toplantının ardından Meclis Üyelerine 5 yıllık hizmetlerinden dolayı plaket verdi.

 

Toplantıdan sonra Belediye Meclis üyelerine bir yemek organizasyonu düzenleyen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy burada yaptığı konuşmada; “Belediyemizin kaynaklarının sadece su gelirinden öte geçmesini istedik. Aksu projesi bittikten sonra 10 milyon TL’lik bir gelir bekliyoruz. Jeotermal Kaplıcalar, Ekşisu Mesire Alanı ve Çöpten Enerji Tesisi nerden baksanız 200 personelin maaşını karşılıyor. Et Entegre Tesisi nerden baksanız yine 100 personelin maaşını karşılıyor, Cumartesi Pazarı, Esentepe, Binali Yıldırım Parkı’nda yapacağımız çalışmalarla ve oralardan elde edeceğimiz gelirlerle de ciddi manada gelir elde edip personel maaşlarını karşılamış olacağız. Bunlar Belediyemizin gelirlerini artırıcı projeler, hayata geçen ve geçmek üzere olan projeler. Kendinizle ne kadar gurur duysanız azdır. 2014’ün başında da söyledim 2019’da da söylüyorum. Arkadaşlarımız belki de bu projelerin hayata geçirilmesinde sadece karar aşamasında oldular. Ama inanın bu projelerin hayata geçmesi için Başkan yardımcılarımızla, müdürlerimizle, teknik personelimizle gece gündüz bir mesai harcadık. Asfaltta çalışan ekibimiz, inşaatta çalışan ekibimiz, park bahçede çalışan ekibimiz dizlerinin üstünde 5 yıldır bu şehir için çalıştılar ve bu işleri başardılar ben hepsine de huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:19
  1. Erzincan
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