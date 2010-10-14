Başsavcı’nın CHP aşkı

Başsavcı’nın bu tavrı, “Yalçınkaya da, Vural Savaş gibi ‘şık olmaz’ diye mi düşünüyor” sorularını akıllara getiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkan seçildiği son CHP kurultayında, önceden ilan edilen tüzük değişikliğinin gündeme alınmamasından ötürü yürürlüğe girmemesiyle ortaya çıkan hukuki sorunun, bundan sonra Anayasa Mahkemesi’ne taşınacağı öğrenildi. Genel Sekreter Önder Sav’ın da bu ihtimali göze aldığı belirtilirken, Sav’ın konuyla ilgili ilginç görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor.



İLGİNÇ GÖRÜŞME İDDİALARI



CHP hakkında her biri başlıca kapatma davası konusu olması gereken 1 trilyonluk naylon fatura ve Ebert Vakfı dosyalarını sürüncemede bırakarak unutturan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, şimdi de usulsüz bir biçimde tüzük değişikliğinin yürürlüğünü kurultayda görüşme yapmaksızın ve keyfi biçimde süresiz erteleyen CHP’ye ihtar vermekten başka bir işlem yapmaması dikkat çekiyor. Tüzük değişikliği kurultayının yapılması yönünde üç kez ihtar yiyen CHP’de, Genel Sekreter Önder Sav’ın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na “O halde açın davayı, kararı Anayasa Mahkemesi versin” restini çektiği ileri sürülüyor. Sav’ın, ilk ihtarın verildiği 22 Eylül’den bir gün sonra, eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş ile bir araya gelerek taktiksel bilgiler aldığı da iddia ediliyor. Konuyla ilgili sorumuza Savaş, “böyle bir görüşme yapmadık” karşılığını verirken, partiye gelen ancak gizlenen ihtarları kamuoyuna açıklayan Baykal’a yakın CHP kaynakları, bu görüşmenin yapıldığında ısrar ediyor.



SAV YARGITAY’A HODRİ MEYDAN DİYOR



CHP’nin önceden duyurmasına rağmen son kurultay sırasında gündemden kaldırılan tüzük değişikliği konusunda 22 Eylül’de CHP’ye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından gelen ilk uyarı üzerine, CHP Genel Sekreteri Önder Sav’ın eski Başavcı Vural Savaş ile görüşerek ondan fikir aldığı iddia edildi. Savaş, Sav ile böyle bir görüşmenin olmadığını söylerken, CHP’de Baykal’a yakın kaynaklar, bu görüşmenin gerçekleştiğinde ısrarlı. Tüzük değişikliği olduğunda yetkilerini kaybedecek olan Genel Sekreter Önder Sav’ın ise ‘Mesele Anayasa Mahkemesi’ne taşınsın, kapatma davası açılsın ve kararı yüce mahkeme versin’ görüşünde ısrar ettiği, bu yüzden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazılarına cevap vermediği öğrenildi.



SAV, TÜZÜK KONUSUNUN ANAYASA MAHKEMESİ’NE GİTMESİNDEN YANA



22 Eylül ve 7 Ekim 2010 tarihlerinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan uyarı alan CHP’de, Genel Sekreter Önder Sav’ın ise “Mesele Anayasa Mahkemesi’ne taşınsın ve kararı mahkeme versin” görüşünde ısrar ettiği öğrenildi. Yargıtay’a, bu uyarılara rağmen bir cevap verilmemesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP hakkında Anayasa Mahkemesi’ne kapatma davası açması gerekiyor. Davanın açılma süreci, CHP’nin savunma yapması ve buna benzer prosedürler hesaba katıldığında, Önder Sav’ın zaman kazanacağı ve bu süre zarfında mahkeme sürecinde bir çözüm yolu bulmayı umduğu belirtiliyor.



SAVAŞ “CHP’YE DAVA ŞIK OLMAZ” DEMİŞTİ



Vural Savaş, Başsavcılık görevinde bulunduğu dönemde, kurultay yapmamakta ısrar eden DSP’ye beş kez ihtar verilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvururken, ısrarla dava açmaktan kaçınmıştı. Bu ihtarların hiçbirisi DSP tarafından dikkate alınmamıştı. Kendisine bu durum sorulduğunda ise “Göreve yeni gelmiştim, kurultay nedeniyle dava açmak şık olmazdı” demişti.