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Başsavcılıktan Trump'ın iş anlaşmalarına soruşturma

New York Başsavcılığı, bankalardan kredi almak için "mal varlığını abarttığı" iddiaları üzerine ABD Başkanı Trump hakkında soruşturma başlattı

12 Mart 2019 Salı 23:02
Başsavcılıktan Trump'ın iş anlaşmalarına soruşturma

NEW YORK (AA) - New York Başsavcılığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in geçen ay ABD Kongresinde verdiği ifadede, Trump'ın bankalardan kredi almak için "mal varlığını abarttığını" söylemesi üzerine soruşturma başlattı.

New York Times gazetesinin konu hakkında bilgisi olan bir kaynağa dayandırdığı haberde, New York Başsavcısı Letita James'in, Donald Trump'ın iş anlaşmaları üzerine inceleme başlattığı belirtildi.

İsmi açıklanmayan kaynak, Deutsche ve Investors bankalarına, Trump'ın özellikle emlak projelerini kapsayan iş bağlantıları kayıtlarıyla ilgili bilgi almak için mahkeme celbi çıkarıldığını aktardı.

Mahkeme celbinin Donald Trump'ın kredi başvuruları, emlak ipotekleri, kredi tahsisleri ile Trump'a ait Washington'daki Trump International Hotel, Chicago ve New York'taki binalar ve Miami bölgesindeki bir golf sahası ile ilgili belgeleri içerdiği kaydedildi.

Rusya soruşturmasından dolayı hapse girmesi kesinleşen Trump'ın eski özel avukatı Cohen, geçen ay ABD Kongresinde verdiği ifadede, ABD Başkanı Trump'ın bankalardan kredi almak için malvarlığı beyanlarında servetini abarttığını, ancak vergi ödemelerinde ise düşük gösterdiğini ifade etmişti.

Cezaevine 6 Mayıs'ta girmesi beklenen Michael Cohen, Trump ile ilişkileri olduğu iddia edilen 2 kadına konuşmamaları için "yasa dışı para ödemek", "seçim kampanyasında finansman kurallarını ihlal etmek", "banka dolandırıcılığı yapmak" ve "Moskova'daki bir emlak projesi için Trump'a aracılık etmek" gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekle suçlanmıştı.

Hakkındaki suçlamaları ağustos ayında kabul eden ve sonraki aylarda Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in ekibiyle 7 kez bir araya gelerek ifade veren Cohen, aralık ayında 3 yıl hapse mahkum edilmişti.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 23:02
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Michael Cohen
  3. New York Başsavcılığı

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