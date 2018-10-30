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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından o habere ilişkin açıklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğünde görevli emniyet amiri Zafer Çeviköz hakkında gözaltı tedbiri uygulanmadığı bildirildi.

30 Ekim 2018 Salı 21:00
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından o habere ilişkin açıklama

Başsavcılık tarafından, bazı medya organlarında yer alan, "Başsavcının makam odasında kritik gözaltı" başlıklı habere ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğünde görevli emniyet amiri Zafer Çeviköz'ün, şüpheli sıfatıyla savunması alınmak üzere telefon ile davet edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Zafer Çeviköz'ün 18.10.2018 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaatı üzerine kendi müdafisi eşliğinde savunmasının alındığı, akabinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca serbest bırakıldığı, söz konusu kişi hakkında gözaltı tedbiri uygulanmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 21:00
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  3. izmir cumhuriyet başsavcılığı

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