Başsavcılıktan FETÖ sanığının tahliyesine itiraz Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ sanığı Mesut Yılmazer hakkında Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince verilen tahliye kararına yeniden tutuklanması talebiyle itiraz etti

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ sanığı Mesut Yılmazer hakkında Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince verilen tahliye kararına, yeniden tutuklanması talebiyle itiraz edildiğini bildirdi. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada "Ali Fuat Yılmazer'in kardeşi Mesut Yılmazer tahliye edildi" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "FETÖ sanığı olarak yargılanan Mesut Yılmazer, FETÖ sanığı olarak yargılanan Ali Fuat Yılmazer'in kardeşi değildir. FETÖ sanığı Mesut Yılmazer hakkında Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince verilen tahliye kararına, yeniden tutuklanması talebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca itiraz edilmiştir. İtiraz, 22. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığınca değerlendirilecektir."

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