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Başsavcılıktan Berna Laçin'in beraat kararına itiraz

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Berna Laçin hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan yargılandığı davada verilen beraat kararını usul ve yasaya aykırı bularak istinaf kanun yoluna başvurdu

07 Mart 2019 Perşembe 17:33
Başsavcılıktan Berna Laçin'in beraat kararına itiraz

İSTANBUL (AA) - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Berna Laçin hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla yargılandığı davada verilen beraat kararına itiraz.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Berna Laçin'in "@bernalacin35" adlı Twitter hesabından 3 Temmuz 2018'de halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette bir yazı yayınladığı ve bu yazıya karşılık muhtelif sosyal medya sitelerinde yoğun tepkiler oluştuğu belirtildi.

Bu kapsamda Laçin hakkında "halkın dini değerlerini aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı hatırlatılan açıklamada, soruşturmanın tamamlanmasının ardından Laçin'in üzerine atılı suçtan cezalandırılması istemiyle kamu dava açıldığı kaydedildi.

Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 19 Şubat'taki karar duruşmasında, "sanığın eyleminin ifade özgürlüğü sınırları kapsamında gerçekleştiği ve ayrıca kamu barışını bozma amacıyla yapıldığı yönünde delil bulunmadığı” gerekçe gösterilerek beraat kararı verildiği anımsatılan açıklamada, verilen kararın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi

"Sanığın kamuoyuna yansıyan idam tartışmalarına hiçbir katkısı olmayan, nesnel bir veriye dayanmayan ve dosyada mevcut verilere göre büyük tepki alan ifadelerinin halkın dini değerlerini aşağılayıcı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelik taşıdığı, bu suretle de atılı suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli delil bulunmasına rağmen verilen beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğu kanaatine varılarak yasal süresi içinde istinaf yoluna başvurulup kararın kaldırılması talebinde bulunulmuştur."

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:33
  1. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. beraat
  3. Berna Laçin
  4. itiraz

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