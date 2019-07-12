Başsavcılıktan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı

ANKARA (AA) - Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, yargı mensuplarının hem sokağa indiğini hem de hainleri derdest etmek için adliyelere koştuğunu belirtti. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ise toplumun tüm dokusuna sızan FETÖ'nün, kendi emellerine ulaşmak için millete kurşun sıkmayı kendisinde hak gördüğünü vurguladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üçüncü yılında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı düzenlendi.

Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki program, İstiklal Marşı'nın okunması ve ardından şehitler için yapılan hatim duasıyla başladı.

15 Temmuz gazilerinden Prof. Dr. Ali Bozkurt, darbe girişiminden haberdar olur olmaz evinden çıkıp Genelkurmay Başkanlığı binasının önüne geldiğini ve kendisini çevreden bulduğu taşlarla savunduğu ifade etti.

Olay gecesi karnından vurularak hastaneye kaldırıldığını anlatan Bozkurt, "Vurulmamın ardından etrafımda şehitler gördüm ve çevremdekilerin müdahalesi sayesinde hastaneye yetiştirildim. Allah bir daha bu ülkeye böyle olaylar yaşatmasın" dedi.

- "Bu milletin önünde saygıyla eğiliyorum"

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ise konuşmasında Türk milletinin dünya tarihinde bir ilki başararak hainlerin kalkışmasına "dur" dediğini belirtti.

Kocaman şöyle devam etti:

"Bu milletin önünde saygıyla eğiliyorum. 15 Temmuz gecesi milletin silahlarıyla bu millete karşı darbe yapmaya çalıştılar. Milletimiz meydanları doldurarak yollarda canlarını siper ettiler. O gece Ömer Halisdemir gibi şanlı şehitlerimiz, cesaretleriyle, dirayetleriyle 'dur' demiş ve tarihimize adlarını altın harflerle yazmışlardır, onları unutmayacağız. 15 Temmuz gecesi harekete geçmiş FETÖ mensubu hainler, milletimiz ve güvenlik güçlerimiz tarafından hüsrana uğratılmışlardır. Toplumun tüm dokusunun içine sızan bu sinsi FETÖ, devleti içten fethetmeyi, kendi emellerine ulaşmak için milletine kurşun sıkmayı bile hak görmüştür."

- "Ülke olarak en büyük hainliği o gece yaşadı"

Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş da 15 Temmuz gecesi, Türk milletinin kendi toprağını, vatanını savunduğunu ve hainlere gereken cevabı verdiğini ifade etti.

Kuş, şunları kaydetti:

"Ülke olarak en büyük hainliği o gece yaşamış olduk. Bu hainliği de yargı teşkilatı olarak biz yoğun yaşadık. Bunu unutmamız mümkün değil. Biz o gün hem sokağa indik hem de hainleri derdest etmek için adliyelere koştuk. Her türlü vazifemizi yerine getirdiğimize inanıyorum ancak bu yeterli değil. Bu hainlerin kökleri kazınıp ülkeden atılana kadar vazifemiz devam edecek."

Şehitlere vefa borcunu yerine getirmek amacıyla kamu hizmetlerine yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Kuş, hafta boyunca 17 bin 724 yükümlü ile 135 şehitliğin bakımının ve temizliğinin yapılacağını anlattı.

15 Temmuz 2016'da darbe girişimi sırasında yaşananlara ilişkin video gösteriminin ardından programa katılanlara lokma ikram edildi.