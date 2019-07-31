0553 313 94 23

Başsavcılık, Pucca’nın beraatini istedi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Pucca’ isimli sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz hakkında “uyuşturucuya özendirme” suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasına itiraz ederek İstinaf Mahkemesi’ne başvurdu.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:37
Başsavcılık, Pucca’nın beraatini istedi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Pucca’ isimli sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz hakkında “uyuşturucuya özendirme” suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasına itiraz ederek İstinaf Mahkemesi’ne başvurdu. Suçun unsurlarının oluşmadığını belirten Başsavcılık, beraatine karar verilmesini istedi.


‘Pucca’ ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz 12 Temmuz 2019 tarihinde, “uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Karagöz hakkında 66 bin 660 lira adli para cezası da verilmişti.



"Mahkumiyet kararı, usul ve yasaya aykırı"


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararına itiraz etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine sunulan itiraz dilekçesinde, sanık Pınar Karagöz hakkında sosyal medyadaki paylaşımları gerekçesiyle “uyuşturucu kullanımını özendirmek” suçundan, suçun unsurlarının oluşmaması sebebiyle beraat kararı verilmesi gerektiği belirtildi. Sanığın mahkumiyetine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu kaydedildi.



“Düşünce ve ifade hürriyeti kapsamındadır”


Düşünce ve ifade hürriyetine vurgu yapılan dilekçede, “Düşünce ve ifade hürriyeti, yalnızca iyi karşılanan ya da zararsız veya önemsiz olduğu düşünülen değil, aynı zamanda kırıcı, hoş karşılanmayan, kaygı uyandıran bilgiler ya da düşünceler için de geçerlidir. Bir düşünce, toplumun büyük bir bölümü tarafından benimsenmeyebilir ve hatta kınanabilir ancak toplum tarafından kınanan ya da ayıplanan her düşünce ve eylemin karşılığı ceza hukuku kapsamında suç ve ceza olarak değerlendirilemez” denildi.



“Dosyada uyuşturucuya özendirici delil yok”


Atılı suçun unsurunun “uyuşturucu madde kullanmayı özendirme” oluğunun belirtildiği dilekçede, “Sanığın sırf bu kasıtla hareket etmiş olması gerektiği değerlendirilmiştir. Sanığın savunmaları dikkate alındığında, özendirmek kastıyla hareket etmediğini belirttiği, daha önce yayınlanmış bir diziden alıntı yaptığını beyan ettiği görülmüştür. Sanık savunmalarının aksine, sanığın sırf paylaşımlarının uyuşturucu madde kullanmayı özendirici nitelikte olduğunu belirtir bir delil dosyada bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.



Pucca’nın beraati istendi


Başsavcılık, suçun unsurlarının oluşmadığını, mahkumiyet kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek, sanık Pınar Karagöz hakkında beraat kararı verilmesini istedi. Pınar Karagöz’ün avukatı Ali Furkan Tatlı da, İstinaf Mahkemesi’ne başvurarak karara itiraz etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası
    1. Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol..
    2. Sivas Belediyespor Teknik Direktörü..
    3. Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış!..
    4. Hong Kong'daki protestolar
    5. Sberbank'tan DenizBank’ın satışından..
    6. Çin’de sel felaketinden yüz binlerce..
    7. Sakarya-Türkiye MTB Şampiyonası'na doğru
    8. Sivas Belediyespor, Onur Uslucan’ı..
    9. Aktaş, stratejiyi muhtarlarla..
    10. Şampiyon ekipten Vali Ayhan’a ziyaret
    11. Cinayet zanlıları 18 aylık çalışmayla..
    12. Bolu’da kaçak kazı operasyonu: 4..
    13. Teniste çalışmalar tam gaz
    14. Eski AK Partili isim tarafını belli..
    15. E-5 kenarında çıkan yangın sürücülere..
    16. Fırat Nehri'nde kaybolan kişiyi arama..
    17. Engelsiz mobil eğitim projesi
    18. Sungurlu’nun sesi gazetesi 50 yaşında
    19. FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna..
    20. “Sürücü Seyahat Karnesi” sosyal..
    21. İtalyan sahil güvenlik gemisine..
    22. Uzmanı uyardı: "Kurbanlık hayvanlar..
    23. Başkan Özcan; “Siyaset değil, hizmet..
    24. Başdeğirmen’den, TMSF Genel Merkezinde..
    25. Başkan Mızraklı’dan yaz spor..
    26. AK Parti’den İHA’ya ziyaret
    27. TEM Otoyolu’nda kaza: 1 yaralı
    28. Yemen'de Husilere bağlı mahkemeden 2..
    29. Fenerbahçe'ye Hasan Ali Kaldırım'dan..
    30. CHP’li Gökçel ve Antmen’den Başkan..
    Bülent Arınç'tan Ahmet Davutoğlu sürprizi
    Bülent Arınç'tan Ahmet Davutoğlu sürprizi
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"