Başsavcılık: Cemal Kaşıkçı girer girmez boğularak öldürüldü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cemal Kaşıkçı evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda daha önceden yapılan planlama doğrultusunda konsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Parçalanarak yok edilmiştir" denildi.

Açıklamada, Kaşıkçı'nın cesedinin akıbetinin Suudi Arabistan'da birlikte yapılacak sorgulamalar sonucu tespit edileceği, cinayetin planlı olup olmadığının bu sorgular sonucu anlaşılabileceği belirtilirken, 'gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik görüşmelerden somut sonuç elde edilememiştir' ifadeleri yer aldı