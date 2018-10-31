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Başsavcılık: Cemal Kaşıkçı girer girmez boğularak öldürüldü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşıkçı'nın önceden yapılan planlama doğrultusunda başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğünü bildirdi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 16:55
Başsavcılık: Cemal Kaşıkçı girer girmez boğularak öldürüldü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cemal Kaşıkçı evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda daha önceden yapılan planlama doğrultusunda konsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Parçalanarak yok edilmiştir" denildi.

Açıklamada, Kaşıkçı'nın cesedinin akıbetinin Suudi Arabistan'da birlikte yapılacak sorgulamalar sonucu tespit edileceği, cinayetin planlı olup olmadığının bu sorgular sonucu anlaşılabileceği belirtilirken, 'gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik görüşmelerden somut sonuç elde edilememiştir' ifadeleri yer aldı

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 16:55
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Suudi Arabistan
  4. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

YORUM YAZ

  • earphoneearphone36 dk önce
    Suudi arabistana parçalayıp götürmüşlerdir, gelen infaz timi , bagajları aranmadıysa eğer...!!!
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş38 dk önce
    pislik yahudileşmiş şeytan arap bunu yapanlar. müslümanlık bunların maskesi , meslekleri şeytanlık olmuş.
Bugünkü Akit

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