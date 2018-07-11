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Başsavcılık açıklama yaptı! Adnan Oktar meğer...

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde operasyon başlattı. Başlatılan operasyon kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı karar verildi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:00
Başsavcılık açıklama yaptı! Adnan Oktar meğer...

Oktar'ın Çengelköy'deki evinde gözaltına alındığı kaydedildi. Başsavcılık, Adnan Oktar'ın kaçmaya çalışırken yakalandığını açıkladı. Polis helikopteri ve deniz polisi de operasyona destek verdi.

BAŞSAVCILIK: ADNAN OKTAR KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ''235 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından örgüt lideri Adnan Oktar kaçmaya çalışırken yakalanmıştır. Şüphelilerin yakalanma işlemleri devam etmektedir'' denildi. 

Adnan Oktar operasyonundan ilk kareler! Adnan Oktar'a yönelik sabaha karşı operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Oktar ile beraber 235 şüpheli hakkında başlatılan operasyon devam ediyor. GALERİYE GİT

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:00
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