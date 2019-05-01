Başsavcı Ülger’den hukuk dersi Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ülger, Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Yerleşkesinde bulunan Hukuk Fakültesi’nde ders verdi.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ülger, Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Yerleşkesinde bulunan Hukuk Fakültesi’nde ders verdi.

Gemlik Sosyal Yaşamı Destekleme Derneği ve Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi tarafından düzenlenen ’’Kariye Günleri’’ ilgi gördü. Meslekî tecrübelerinden ve öğrencilerin meslek hayatlarında karşılaşabilecekleri durumlardan bahseden Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ülger, ’’Ne iş yaparsanız yapın, önceliğiniz ahlak olmalı. Ahlakınız yoksa, mesleğiniz ne olursa olsun hiçsiniz. Kendinizi, vicdanınızı ve ahlakınızı değiştirmeniz lazım. Yarım doktor candan, yarım hoca dinden, yarım hukukçu da insanı hürriyetinden eder’’ dedi.

Sinevizyon eşliğinde sunum yapan Başsavcı Ali Ülger, âdil ve tarafsız olunması gerektiğine de dikkat çekti.

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