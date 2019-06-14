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Başsavcı Uğurlu ile hakim ve savcılara veda yemeği

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi’nin, Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Manisa’nın Salihli ilçe Başsavcısı Hasan Uğurlu ile birlikte tayinleri çıkan 4 savcı ve 8 hakime veda yemeği verildi.

14 Haziran 2019 Cuma 10:19
Başsavcı Uğurlu ile hakim ve savcılara veda yemeği

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi’nin, Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Manisa’nın Salihli ilçe Başsavcısı Hasan Uğurlu ile birlikte tayinleri çıkan 4 savcı ve 8 hakime veda yemeği verildi.


HSK Kararnamesiyle Salihli Adliyesi’nde görev yapan 4 savcı, 8 hakim ile Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu’nun görev yerleri değişti. Sivas Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Uğurlu ile tayini çıkan hakim ve savcılar için Bizim Ev Sosyal Tesisleri’nde veda yemeği düzenlendi.


Veda yemeğine Salihli Cumhuriyet Başsavcısı, Sivas’ın yeni Başsavcısı Hasan Uğurlu ile geçmiş dönem Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Hilmi Avan, tayini çıkan hakim ve savcılar ile adliye personeli, avukatlar ve davetliler katıldı.


Veda yemeğinin açılış konuşmasını yapan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Hilmi Avan, tayini çıkan hakim ve savcılara hizmetlerinden dolayı teşekkür edip, yeni görev yerlerinde başarılar diledi.


Her vedanın yeni bir başlangıç olduğunu ifade eden Başsavcı Hasan Uğurlu, vedanın kalanlar için zor olduğunu ancak ayrılanlar için daha zor olduğunu dile getirdi. Duygu yüklü ve duygusal bir konuşma yapan Uğurlu, “Sizler buradan 13 güzide meslektaşınızdan ayrılacaksınız, ama bizler hepinizden ayrılacağız. Bu gerçekten çok zor. Bizim bir yanımız hep Salihli’de kalacak. Çünkü biz Salihli’yi, Salihli de bize benimsemişti. Buradan büyük bir hüzün ve buruk bir sevinç ile ayrılacağım.” dedi.


Salihli’de uyum içerisinde çalıştığı tüm kurum ve kuruluşlar olmak üzere adliye personelinden, korumasına, aşçısından, çaycısına, basın mensuplarına kadar tüm herkese tek tek teşekkür eden Başsavcı Uğurlu, “Helalleşmek adetimizdendir. Hepiniz hakkınızı helal edin” diyerek sözlerine şu dörtlükle tamamladı: “Gideriz nur yolu izde gideriz, Taş bağırda, sular dizde gideriz, Bir gün akşam olur bizde gideriz, Kalır dudaklarda şarkımız bizim.”

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 10:19
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