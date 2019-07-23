Başsavcı Hacı Hüseyin Daşdemir görevine başladı Başsavcı Hacı Hüseyin Daşdemir görevine başladı.

Başsavcı Hacı Hüseyin Daşdemir görevine başladı.Patnos Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hacı Hüseyin Daşdemir, görevine başladı.

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığını yürütürken, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesiyle Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Daşdemir, kente gelerek yeni görevine başladı.

Kandıra’dan güzel duygularla ayrıldığını belirten Daşdemir, "Şimdi de birlik ve beraberlik içinde Patnos’un huzuru için çalışacağız. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde görevimizi yürüteceğiz. Patnos’ta vatandaşlara hizmet vereceğimiz için gurur duyuyorum." dedi.

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