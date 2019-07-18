0553 313 94 23

Başsavcı Dönmez’e tebrik ziyareti

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Van’a atanan Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez’e tebrik ziyaretleri devam ediyor.

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:08
Başsavcı Dönmez’e tebrik ziyareti

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Van’a atanan Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez’e tebrik ziyaretleri devam ediyor.


Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve Van İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez’i ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başsavcı Oğuzhan Dönmez, güzel temenniler için teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "F-35 konusunda bugüne kadar her türlü ödemeyi, yükümlülüğümüzü kusursuz şekilde yerine getirdik."
    1. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:..
    2. ABD’li senatörden FBI’ya kritik çağrı!..
    3. İran "yakıt kaçakçılığı yapan" yabancı..
    4. Beylikdüzü E-5’te basınçlı su boruyu..
    5. Kaleköy Kale Harabelerinde mozaik ve..
    6. "Tesislerimizi kullanmazsak çürür gider"
    7. Samet Dağlı Sarıyer’de
    8. Maganda kurşunu düğünü kana buladı
    9. Muğla Büyükşehir’den haşere ile..
    10. Avrupa Parlamentosu'ndan skandal..
    11. AP'den Venezuela'ya yaptırım kararı!
    12. Büyükşehir’den imza kampanyasına destek
    13. ABD'ye, "Myanmar ordusuna daha fazla..
    14. Mersin’in sağlıkta 5 yıllık planı..
    15. Ormanda toplanan mantardan yiyen kadın..
    16. Roberto Soldado: "Granada büyük bir..
    17. Pamukkale’de “Mahallemizde Şenlik Var”..
    18. AYM'den hükümlüler için önemli karar
    19. İSO ikinci 500 büyük sanayi kuruluşunu..
    20. Adanaspor’da hazırlıklar sürüyor
    21. OGM Ormanspor'da transfer
    22. Fındık üreticisi hasat için gün sayıyor
    23. Atatürk Üniversitesi yeni bir birim..
    24. PAÜ Çocuk Korosu uluslar arası..
    25. Konut edindirme yardımı ödemeleri..
    26. Röntgen teknisyeni davayı kazandı
    27. Bodrum Gündoğan’a biyolojik atık su..
    28. Başkale'de 284 kaçak göçmen yakalandı
    29. Tarzıyla farkını gösterdi
    30. "Uyum Buluşmaları"nın ikincisi..
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’