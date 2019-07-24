Başsavcı Dönmez’den, ‘24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramı’ mesajı Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Başsavcı Oğuzhan Dönmez mesajında, “Kamuoyunun bilgilendirilmesinde çok önemli bir görev üstlenen basın kuruluşlarımız ve bu kuruluşlarda görev yapan gazetecilerimize gerek yerel, gerekse ulusal anlamda doğru ve güvenilir bilgiler ışığında kamuoyunun aydınlatılmasını sağladıkları için teşekkür eder, 111. yıldönümünde ilimizde görev yapan basın mensuplarımızın ve tüm basın camiasının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını tebrik ederim” dedi.

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