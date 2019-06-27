Başsavcı Demircan’dan Başkan Sever’e veda ziyareti Tayini çıkan Söğüt Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Demircan, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever’e veda ziyaretinde bulundu.

Tayini çıkan Söğüt Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Demircan, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever’e veda ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sever, Başsavcı Demircan’a teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Sever, “Ankara’ya tayini çıkan ilçe Başsavcımız Seçkin Demircan, ilçe savcılarımızdan Ali Ağaoğlu ile birlikte bizleri makamımızda ziyarette bulundular. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.