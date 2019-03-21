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Başsavcı Çevik Başkan Kutlu ile bir araya geldi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

21 Mart 2019 Perşembe 13:23
Başsavcı Çevik Başkan Kutlu ile bir araya geldi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya nezaket ziyaretinde bulundu.


Belediye Başkanı Kutlu’yla başkanlık makamında bir araya gelen Cumhuriyet Başsavcısı Çevik ziyarette yaptığı konuşmada, Adıyaman’a atandığı günden bu yana iyi ilişkiler kurduklarını söylediği Belediye Başkanı Kutlu’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik’e ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:23
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