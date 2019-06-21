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Başsavcı Çelik “Düzce’de uzlaşma oranı yüzde 70”

DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, 6 ayda Uzlaştırma Bürosuna 952 dosya geldiğini, bunlardan 614’ünün olumlu sonuçlandığını belirtti.

21 Haziran 2019 Cuma 15:01
Başsavcı Çelik “Düzce’de uzlaşma oranı yüzde 70”

DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, 6 ayda Uzlaştırma Bürosuna 952 dosya geldiğini, bunlardan 614’ünün olumlu sonuçlandığını belirtti. Onarıcı Adalet Sisteminden yararlanma oranının Düzce’de yüzde 70’lere ulaştığını belirten Başsavcı Çelik, “Ceza husumeti ortadan kaldırmıyor. Toplumsal barış açısından Uzlaştırma Sistemi önemli” dedi.


Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik Düzce’de görev yapan basın mensupları ile bir araya gelerek Adliye basın ilişkileri, basın suçları ve soruşturmanın gizliliğini ihlal gibi konularda bilgiler verdi.


Düzce Adliyesi’nin 20 savcı, 30 hakim olmak üzere toplam 50 kişi ile hizmet verdiğini kaydeden Çelik “Yoğun bir mesai geçirmekteyiz. Biriken soruşturma dosyalarımızı bitirme aşamasına geldik” diye konuştu.



“Çok güzel sonuçlar alıyoruz”


Uzlaştırma sistemi ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Başsavcı Çelik, çok güzel sonuçlar almaya başladıklarının ifade ederek “Uzlaşma konusuna özellikle değinmek istiyorum. Uzlaşma toplumsal barışı temin etmenin en güzel yoludur. 2005 yılındaki kanun değişikliği ile yasalaştı. Son dönemde Bakanlık nezdinde yapılan çalışmalar sonucu işlevsel bir hale getirildi. Çok güzel sonuçlar almaya başladık. Uzlaşma mağdurun haklarını gidermeyi hedef alan onarıcı bir adalet sistemi. Düzce’de rakamlar bizi mutlu edecek seviyeye ulaştı. Sayının daha da artacağına inanıyoruz” dedi.


Uzlaştırma Bürosuna yapılan başvurular ile ilgili istatistiki verileri de paylaşan Başsavcı Sedat Çelik “2018 yılı içerisinde yaklaşık Uzlaştırma bürosuna gelen dosya sayımız bin 800. Bin 10 tanesi uzlaşma ile sonuçlandı. 818 dosya olumsuz sonuçlandı. 2019 sayılarını vermek gerekirse günümüze kadar 952 dosya uzlaştırma bürosuna geldi. 614 dosya uzlaşma ile sonuçlandı. 332 tanesi ise olumsuz sonuçlandı” dedi.



“Uzlaştırma oranı yüzde 70”


Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik uzlaştırmadan yararlanma oranının Düzce’de yüzde 70’lere ulaştığını ifade ederek “Uzlaşmadan yararlanma oranımız yüzde 70’lere ulaştı. Amacımız bu oranı arttırmak. Çünkü uzlaşmakla taraflar arasındaki husumeti de ortadan kaldırıyoruz. Sanığa ceza verdiğinizde husumet ne yazık ki devam ediyor. Onarıcı Adalet Sistemi dünyada da çok yaygın uygulanan bir sistem. Hukukta arabuluculuk, cezada uzlaştırma sistemi var” diye konuştu.


Çelik son olarak ise “Hakim ve savcı sayımız yeterli hale geldi. Adliye olarak Düzce halkına en hızlı, adil ve şeffaf bir biçimde adalet hizmetini götürmeye devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:01
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