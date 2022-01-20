'Başrolde yine o kirli eller'

Nasıl kulun Dünya da imtihanı bitmez ise, ülkelerin de sorunu ve mücadelesi bitmez.

Hiçbir vakit dört başınız mamur olmaz unutmayın.

Kim her istediği şeye sahip olabilir ki?

Hangimizin istediği hatasız kusursuz mükemmel oldu ki?

Tıpkı bireyler gibi, ülkeler de öyledir.

Çünkü ülkeler toplumlardan oluşur toplumlar ise bireylerden, hepsi farklı fıtratlar ile Dünya’ya gelir.

Herkes farklı anne ve babaların elinde yetişir. Farklı aile yapıları, yetiştiği ortam, Dünya görüşü gibi çok şeyler sayabiliriz. Lâkin değişmeyen ortak noktalarımız vardır.

Bizi Yaratan Yüce Allah, Elçisi ve Resûl’ü Peygamber Efendimiz (SAV), Vatan, Namus, Bayrak gibi birçok ortak paydamız var. Kimisinde bunların olmadığının emaresini görebilirsiniz işte ülkede en zayıf halka satın alınabilecek şahıslar onlardır.

Bir de batılıların geçmişten bu yana yetiştirdiği ama içimizden görünen devlet adamları, siyasetçiler kısaca aklınıza gelebilecek tüm kademelerde görev yapabilecekler... Hepsinin kullandığı devlet adamları ve siyasetçiler var değil mi?

Bunları geçmişte yaşadık ve gördük, bu ülke ne badireler atlattı.

ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya, Çin farklı siyaset kanadını kullanıyor. O Birleşmiş Milletlerin daimi üyeleri var ya onların hepsinin tüm Dünya’da kullandıkları siyasetçiler vardır.

Şunu yap, bunlara şöyle böyle davran muhalefetliğinde şu söylemlerle git şuna yakın ol, bundan uzak dur, buna göz kırp aman ha teröristlere bir şey deme onlar bizlerin taşeronlarımız diyerek onları yönetirler. Kezâ aklınıza gelebilecek her şeyi onların üzerinden o ülkeye yaptırırlar.

Peki o ülkenin halkına düşen görev nedir ferasetli olup, dostu düşmanı iyi tanımaktır. Kazakistan neden, ne için karıştı sorusundan yola çıkarak kendi iç siyasetlerindeki bazı çekişmelerin de faktörleri var mıdır elbette vardır.

Yoksa durduk yere batılılar size demokrasi getirmez.

Tıpkı Fransa’daki sarı yelekli eylemciler, bizdeki gezi olayları gibi Arap baharının başladığı 11 Eylül 2001 saldırıları gibi, Irak da Saddam Hüseyin, Libya’da Kaddafi, Suriye ve Mısır bu örnekleri çoğaltabiliriz. Kazakistan’da doğalgaza yapılan zam bahane edildi. Hükümet zammı geri çekmesine rağmen ülke ateş topuna döndü bir anda plakasız araçlar sivil halka ne için silah dağıttı? Mevcut Cumhurbaşkanı Tokayev için Rusya’nın güdümünde söylemleri yazılan çizilenler neden ayyuka çıktı?

Diğer ülkelerden neden yetiştirilmiş teröristler Kazakistan’ın içini karıştırmak için hükümetle çatışıyor?

Hangi kirli eller düğmeye bastı ve bu süreç ne kadar uzayacak yeni bir hükümet mi kuracak batılılar?

Fetöcülerin bu ülkede eskiden güçlü olduğunu okullarında çok adam yetiştirdiğini bilmeyen yoktur.

Kazakistan, 2 milyon 725 bin km2 ve 20 milyon nüfuslu bir memlekettir. Gaz, petrol ve her çeşidiyle zengin yer altı kaynaklarına sahip bir Türk yurdudur. Nüfusun yüzde 70’i Kazak ve yüzde 18’i Rus’tur.

Mâ’mâfih Tokayev neye istinaden Rusya ve Ermenistan’dan yardım istedi?

Türk Devletleri Teşkilatı’yla istişare edip yardım istemesi gerekmez miydi?

Diye aklınıza sorular gelebilir ilk satırlarda bahsetmiştim bazı siyasetçileri bazı ülkeler yetiştirir ve kullanır daha sonra da işleri bitince kenara atarlar.

Aslında asıl mesele Türkiye. Türkiye’ye akıllarınca ayar çekmek istiyorlar.

Türkiye ne vakit batının güdümünden çıktı o gün bugündür dirlik vermiyorlar.

Bizimle kim ticaret ve iş yaparsa kim selâm verirse kim yanımızda durursa kim destek vermek için batıya sırtını dönerse bilin ki iç karışıklık yaşatıyorlar diye de biliriz.

Kazakistan iç ayaklanmayı ABD ve İngiltere organize ettiği de kulislerde çok fazla söylenmekte çünkü ABD Kazakistan büyükelçisi vatandaşlarını 2021 Aralık ayında neden Çimkent, Albatı ve Nursultan şehirlerinden uzak durun diye uyardı?

Peki finansörü kim Kazakistan iç karışıklığının, şaşırmazsınız gezi olaylarının finansörü kimse işte Kazakistan’ı karıştıranların da finansörü odur George Soros yani Soros vakfının organize ettiği (Uyan Kazakistan) sivil toplum kuruluşu.

Bunların Nazarbayev’e başlattıkları söylemler, “Gezi” olayları bizim örnek aldığımız bir olaydır ya demokratik yollardan çözeriz ya da şiddet hâkim olur yok olursun tarzında söylemlerle sosyal medya paylaşımları mevcuttur. Yani anlayacağımız oyun içinden oyun çıkıyor. Tokayev de bu minvalde açıklamalar yapmıştı kirli eller tarafından fonlanıyor ve organize ediliyor diye.

Hal böyle olunca halkın bilinçlenmesi önem arz ediyor birinci husus liderine güvenecek ikinci husus, lider de halkının hukukunu, ülkesinin bağımsızlığını iyi koruyup gözetecek.

Hal böyle olunca diğer Türk Cumhuriyetlerinin yöneticileri ve halklarının Türkiye’yi rol model olarak almaları elzemdir. Ve demelidirler ki:

“Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.

Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın...

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.”

Tüm Türk Cumhuriyetlerine ithâfen yurtlarımıza alçakları uğratmayalım sakın. Vesselâm.