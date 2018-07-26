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Başrolde 2 pilot var! Havada tehlikeli anlar

Irak Hava Yolları'na ait bir uçakta iki pilot arasında yemek kavgası yaşandı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 15:16
Başrolde 2 pilot var! Havada tehlikeli anlar

Irak'ta seyir halindeki uçakta kavga eden iki pilot, yolcuların güvenliğini tehlikeye attı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, 157 yolcu taşıyan Irak Hava Yolları'na ait Meşhed(İran)-Bağdat seferini yapan uçakta iki pilot arasında yemek yüzünden tartışma çıktı.

KAPIDA KAN İZLERİ

Kısa sürede yumruklu kavgaya dönüşen olaya ilişkin yolcuların çektiği bazı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Bağırışların duyulduğu görüntülerde kokpit kapısında kan izleri de dikkati çekti.

Pilotların uçuş güvenliğini tehlikeye atan kavgası, bir anda ülkede en çok konuşulan konular arasına girdi.

LİSANLARI İPTAL EDİLDİ

Irak Ulaştırma Bakanlığı, olayın kamuoyuna yansımasının ardından kavga eden iki pilotun da lisanslarının iptal edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kaptan pilot Raad Muhammed Yakub'un emekliye sevk edildiği, yardımcı pilot Ali Ahmed Salih Tiveciri'nin de görevine son verildiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 15:16
  1. Irak Hava Yolları
  2. Irak Ulaştırma Bakanlığı
  3. pilot kavgası

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