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Basri Aktepe hakkında yakalama kararı verildi

Fetullahçı Terör Örgütü üyeliği gerekçesiyle MİT’e bağlı Elektronik ve Teknik İstihbarat Daire Başkanlığı'ndaki görevinden ihraç edilen Basri Aktepe hakkında yakalama kararı verildi.

16 Kasım 2018 Cuma 17:44
Basri Aktepe hakkında yakalama kararı verildi

Habertürk'ün haberine görea; Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) kurucuları arasında yer alan ve MİT’e bağlı Elektronik ve Teknik İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yaparken 'FETÖ' üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen Basri Aktepe hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarıldı. Aktepe, FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 Kasım adli kontrol şartı ile tahliye edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etti. Bu itiraz 26 Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Hakkındaki tahliye kararı kaldırılan Aktepe, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

MOBESE kameralarının B'sinin Basri Aktepe'nin 'B'si olduğu belirtiliyordu.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 17:44
  1. Ankara
  2. mit
  3. Basri Aktepe
  4. yakalama kararı
  5. FETÖ
  6. Elektronik ve Teknik İstihbarat Daire Başkanı
  7. 26 Ağır Ceza Mahkemesi
  8. MOBESE

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