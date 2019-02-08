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Eski istihbaratçı Basri Aktepe hakkında hapis istemi

Eski istihbaratçı Basri Aktepe'nin FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 15 yıla kadar hapsi istendi.

08 Şubat 2019 Cuma 07:04
Eski istihbaratçı Basri Aktepe hakkında hapis istemi

Bilgi Teknolojileri Kurumuna (BTK) devredilen Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ile Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) da görev yapan eski istihbaratçı Basri Aktepe'nin, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu" gerekçesiyle 15 yıla kadar hapsi istendi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki tutuklu Aktepe ve avukatının hazır bulunduğu duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Görüşte, FETÖ'nün nihai amacının anayasal düzeni ortadan kaldırmak olduğu, 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunduğu, bunun bertaraf edilmesinin sonrasında da o tarihte MİT'te başmüşavir olarak görev yapan Aktepe'nin Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edildiği belirtildi.

Sonrasında Aktepe hakkında FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle kamu davası açıldığı ifade edilen görüşte, Aktepe'nin FETÖ yapılanması içinde yer aldığına ilişkin tanık beyanları bulunduğu, örgütün bazı tepe yöneticileriyle telefon görüşmelerinin tespit edildiği kaydedildi.

Dosya kapsamına göre Aktepe'nin "örgüt üyesi olduğunun anlaşıldığı" bildirilen görüşte, sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması, "örgütteki konumu ve alabileceği ceza miktarı" dikkate alınarak, tutukluluğunun devamı istendi.

Mahkeme, Aktepe ve avukatına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verdi. Aktepe'nin tutukluluğunun devamını da kararlaştıran mahkeme, davayı erteledi.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 06:26
  1. Ankara
  2. eski istihbaratçı Basri Aktepe
  3. FETÖ
  4. Anadolu Ajansı

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