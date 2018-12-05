Basra'daki "sarı yelekliler" gösterisinde 1 kişi öldü

BASRA (AA) - Irak'ın güneyindeki Basra kentinde kamu hizmeti yoksunluğu ve işsizlik nedeniyle düzenlenen ve "sarı yelek" giyen bir grubun da katıldığı gösterilerde 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Gösterileri organize eden aktivistlerden Cuma Hamadani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Basra'da dün düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 1 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını söyledi.

Irak hükümetine Basra halkının taleplerini yerine getirmesi çağrısında bulunan Hamadani, "Gösteriler tamamen barışçıl ve hiçbir parti ya da tarafın yönlendirmesiyle yapılmıyor. Taleplerimiz ise sadece temel hizmetlerden oluşuyor. Basra, ülkenin en zengin petrol kenti ama temel hizmetlerden yoksun." dedi.

Basra'daki gösterilerin devam edeceğini belirten Hamadani, eylemcilerin "temiz içme suyu, elektrik kesintilerinin son bulması, işsizliğe çözüm gibi temel hizmetler ile yolsuzluk yapan yerel yetkililerin görevden alınması" gibi konuları içeren 21 maddelik bir talep listesi olduğunu ifade etti.

Irak makamlarından ise dünkü gösterilerde ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde dün sarı yelek giyen bir grup göstericinin Basra Valisi Esad İdani'nin konvoyunu durdurduğu ve İdani'nin de aracından inerek göstericilere saldırmaya çalıştığı görülmüştü. Bu görüntülerin kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine ülkedeki bazı çevreler duruma tepki göstermişti.

Söz konusu göstericiler, pazartesi akşamı da Maliye Bakanı Fuad Hüseyin ile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Basim Rubayi'nin basın açıklaması yaptığı oteli basmıştı. Bunun üzerine Maliye Bakanı Hüseyin kenti terk ederek Bağdat'a dönmüştü.

Irak petrolünün yaklaşık yüzde 80'inin çıkarıldığı Basra, geçen temmuz ayında elektrik kesintisi, işsizlik ve su sıkıntısı gibi temel ihtiyaçların yoksunluğu nedeniyle kitlesel gösterilere sahne olmuştu.

