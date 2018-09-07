Basra'daki protestolar nedeniyle Umm Kasr Limanı kapatıldı

Irak yönetimi ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra'da devam eden protestolar nedeniyle kentteki Umm Kasr Limanı'nı kapattı.

Umm Kasr Limanı Gümrük Departmanı yetkililerinden Muhsin Radi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, liman kapılarının bir sonraki duyuruya kadar tüm giriş-çıkışlara kapatıldığını belirtti.

Radi, limanın yeniden açılmasının, güvenlik şartlarının iyileşmesine bağlı olduğunu ifade etti.

Öte yandan Irak Limanlar Şirketi Sözcüsü Enmar es-Safi ise Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan'ın Basra'daki göstericilerden "havalimanları ve limanların eylemlerden etkilenmemesini istediğini" hatırlattı.

Safi ayrıca Ulaştırma Bakanlığının göstericilerin meşru taleplerinin yanında olduğunu ancak Irak halkına hizmet veren kamu kurumları ve hükümet binalarındaki işleyişin etkilenmesinin kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Irak petrolünün yaklaşık yüzde 80'inin üretildiği Basra'da, El-Makil, Huz ez-Zubeyr, Ebu Falus ve Umm Kasr olmak üzere 4 ticari ve sanayi limanı bulunuyor.

Basra halkının 8 Temmuz'dan bu yana "yeterli kamu hizmeti sunulmadığı, elektrik ve su sıkıntısı, işsizlik ve yolsuzluk" gibi gerekçelerle düzenlediği gösterilerin şiddeti son günlerde artmıştı.

Olayları bastırmak için güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu şimdiye kadar 20'den fazla gösterici hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralandı.