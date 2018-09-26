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Basra'daki gösterileri sürükleyen isimdi, öldürüldü

Geniş çaplı protestolara sahne olan Irak'ın petrol kenti Basra'da, aktivist Suad El Ali, maskeli saldırganlar tarafından vurularak öldürüldü.

26 Eylül 2018 Çarşamba 12:35
Basra'daki gösterileri sürükleyen isimdi, öldürüldü

Irak'ın güneyindeki petrol zengini Basra'da yaklaşık iki ay süren gösterilerin öncü isimlerinden kadın aktivist Suad el-Ali uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Basra'da işsizlik ve elektrik kesintileri nedeniyle 8 Temmuz'da patlak veren gösterilerin önde gelen isimlerinden Suad el-Ali eşiyle birlikte araçlarına bindikleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Kadın aktivist olay yerinde yaşamını yitirirken eşi ise saldırıdan yaralı kurtuldu.

Saldırı anına ilişkin sosyal medyada yayınlanan güvenlik kameraları görüntülerinde Suad el-Ali ve eşinin araçlarına doğru ilerledikleri sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce kurşun yağmuruna tutuldukları görülüyor.

Kadın aktivistin, kendisinin kurduğu bir insan hakları örgütüne başkanlık ettiği belirtildi.

Bir süre önce de Basra'daki gösterilerde gönüllü doktorluk yapan Hacer Yusuf isimli bir kadın aktivist yine kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kaçırılmıştı.

Basra'da geçen temmuz ayında patlak veren gösteriler kısa süre içinde İran karşıtı eylemlere dönüşmüş ve İran'ın kentteki konsolosluk binası ateşe verilmişti. Bu nedenle kaçırma veya öldürme gibi bu tür eylemlerin arkasında göstericilerin gözünün korkutulmasını isteyen İran destekli Şii milisler olduğu iddia ediliyor.

BASRA'DAKİ GÖSTERİLER

Irak petrolünün yaklaşık yüzde 80'inin çıkarıldığı Basra vilayeti, 8 Temmuz'dan 7 Eylül'e kadar büyük gösteriler ve ardından meydana gelen şiddet olaylarına sahne olmuştu. Basra halkı ilk önce elektrik kesintisi ve işsizlik için sokağa çıkmış daha sonra buna içme suyu krizi de eklenmişti.

Merkezi hükümetin "sorunları çözeceğiz" vaatlerine inanmayan öfkeli Basralılar, valilik, belediye, bazı Şii parti binalarıyla son olarak İran'ın Basra'daki Konsolosluk binasını ateş vermişti. Basra'da yaklaşık iki ay süren gösterilerde 30'dan fazla gösterici hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 12:35
  1. Irak
  2. Basra
  3. Basra'daki gösteriler
  4. kadın aktivist Suad El Ali
  5. vurularak öldürüldü

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