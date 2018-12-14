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Basra'da yeni vali seçilememesi protesto edildi

14 Aralık 2018 Cuma 21:09
Basra'da yeni vali seçilememesi protesto edildi

BASRA (AA) - Irak'ın Basra kentinde yeni vali seçilememesini protesto eden göstericiler Valilik binasını kuşattı.

Valilik önünde toplanan göstericiler Vilayet Meclisinin yeni valiyi seçememesini protesto etti.

Meclis üyelerinin yeterli katılımcı sayısını sağlayamaması nedeniyle valinin seçilememesine tepki gösteren eylemciler, binayı kuşattı.

Binanın kapısını kapatan ve üyelerin çıkışını engelleyen göstericilere güvenlik güçleri müdahale etti. Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahalesinin ardından protestocular dağıldı.

Irak ordusunda teğmen Muhammed Halef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, protestocuların binayı kuşatması nedeniyle güvenlik güçlerinin müdahale ettiğini, göz yaşartıcı gazla yapılan müdahalede kimse yara almadan göstericilerin bölgeden uzaklaştırıldığını belirtti.

Meclisin, parlamento seçimlerinde sandalye kazanan eski vali Esad İdani yerine bugün yeni valiyi seçmesi bekleniyordu.

Ancak 35 üyeli mecliste oturuma yalnızca 14 üye katıldı. Seçim tüzüğüne göre salt çoğunluğun sağlanması gerektiği için ve yeterli katılımcı sayısına ulaşılamaması nedeniyle oturum gerçekleştirilemedi.

Basra halkı, şehirdeki hizmetlerde yaşanan gerilemeden yerel yönetimi sorumlu tutuyor. Bu durum zaman zaman protestolara neden oluyor.

Ülke petrolünün yüzde 80'ini üreten Basra'da, 8 Temmuz'da ilk önce elektrik kesintisi, ardından işsizlik ve su kirliliği nedeniyle kitlesel gösteriler patlak vermişti.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 21:09
  1. Basra
  2. Irak
  3. protesto

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