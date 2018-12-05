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Basra'da "sarı yelekliler" gösterisi

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:48
Basra'da "sarı yelekliler" gösterisi

BASRA (AA) - Irak'ın güneyindeki petrol zengini Basra'da kamu hizmeti yoksunluğu ve işsizlik nedeniyle yeniden alevlenen gösterilerde "sarı yelekliler" dikkati çekti.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde sarı yelek giyen bir grup göstericinin, dün Basra Valisi Esad İdani'nin konvoyunu valilik binası yakınından geçtiği sırasında kesmeye çalıştığı görülüyor. Vali İdani'nin de aracından inerek göstericilere saldırmaya çalıştığı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine ülkede bazı çevreler bu duruma tepki gösterdi.

Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği olaylar sırasında bazı göstericilerin gözaltına alındığı ifade edildi.

Söz konusu göstericiler, pazartesi akşamı da Maliye Bakanı Fuad Hüseyin ile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Basim Rubayi'nin basın açıklaması yaptığı oteli basmıştı. Bunun üzerine Maliye Bakanı Hüseyin kenti terk ederek Bağdat'a dönmüştü.

Irak petrolünün yaklaşık yüzde 80'inin çıkarıldığı Basra, geçen temmuz ayında elektrik kesintisi, işsizlik ve su sıkıntısı gibi temel ihtiyaçların yoksunluğu nedeniyle kitlesel gösterilere sahne olmuştu.






Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 10:48
  1. "Sarı yelekliler"
  2. Basra
  3. Irak

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