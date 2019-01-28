TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Suriye’nin yeniden imarında bu ülkenin yanında durmaya devam edeceklerini belirterek, Basra Körfezi ile Akdeniz'i demir yolu birbirine bağlayarak ticareti geliştirebileceklerini söyledi.

İran devlet medyasında göre Cihangiri ve Suriye rejimi Başbakanı İmad Hamis başkanlığında yapılan heyetler arası görüşmelerde iki ülke arasındaki iş birlikleri ele alındı.

-"İran Suriye'nin yeniden imarında bu ülkenin yanında durmaya devam edecektir"



Cihangiri, görüşmede yaptığı konuşmada, Suriye hükümeti, halkı ve müttefiklerinin fedakarlığı olmasaydı şiddet, vahşet ve katliamın sembolü DEAŞ'ın bugün bölgede hükümet kurmuş olacağını ve dünya güvenliği için telafi edilemez büyük bir sorun oluşturacağını savundu.

Bölgede adım adım daha güvenli bir noktaya doğru gidildiğini dile getiren Cihangiri, uluslararası kamuoyunun bundan hoşnut olması ve savaşın "ön safındaki tarafları takdir etmesi gerektiğini" ifade ederek, bölge güvenliğinin dünya güvenliğiyle bağlantılı olduğuna dikkati çekti.

Cihangiri, Suriye'nin yeniden inşasıyla ilgili olarak da "İran, Suriye'nin yeniden imarı sürecinde de bu ülke halkı ile hükümetinin yanında durmaya devam edecektir." dedi.

-"Basra Körfezi ve Akdeniz'i birbirine bağlayarak ticareti geliştirebiliriz"



İki ülke arasındaki ortak ekonomi toplantısının Suriye'nin yeni aşamaya geçtiğinin göstergesi olduğunu vurgulayan Cihangiri, en önemli meselelerden birisinin İran ile Suriye arasındaki bankacılık işlemlerinin gerçekleştirilmesi olduğunu belirtti.

İran'ın elektrik santrallerinin kurulmasında bölge ve dünyadaki en güçlü devletlerden birisi olduğunu dile getiren Cihangiri, "Suriye'de elektrik santrallerinin kurulmasında bu ülke için güvenilir bir ortak olabiliriz. İki ülke arasında varılacak bir anlaşma çerçevesinde ortak demir yolları kurabiliriz. Basra Körfezi ve Akdeniz'i birbirine bağlayarak iki ülke arasındaki ticareti geliştirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'deki doğal gaz ve petrolün arama tarama faaliyetleri ve enerjinin üretilmesi ile kullanılmasında teknik destek ve eğitim vermeye hazır olduklarını bildiren Cihangiri, "İran, Suriye'nin ilaç ihtiyacını da gidermeye hazırdır, ayrıca İran halkının Suriye'deki tarihi ve dini yerleri ziyaret etmeye olan ilgisi de çok yüksek. Bu konuda iki taraflı projeler geliştirilebilir." diye konuştu.

-"Suriye'deki yeniden inşa projelerinde İranlı şirketlere öncelik verilecek"



Suriye rejimi Başbakanı İmad Hamis de İran'ın özel ve devlet şirketlerinin Suriye altyapısının yeniden inşası ile konut ve enerji temininde yapacağı katkıları olumlu karşıladıklarını söyledi.

Suriye rejimi lideri Esed'in de İranlı şirketlerin bu ülkede faaliyet göstermesine vurgu yaptığını aktaran Hamis, "Suriye'deki yeniden inşa projelerinde İranlı şirketlere öncelik verilecek. Yıllık 500 ila 800 megavat elektrik için santrallerin geliştirilmesine ihtiyacımız var, İran bu alanda önemli bir rol oynayabilir." ifadelerini kullandı.

Yüz binlerce konutun yeniden imarı, limanların gelişimi, tarım ve iletişim alanlarında iki ülke arasında geniş bir iş birliği alanı olduğuna işaret eden Hamis, "Geçen yıllarda Suriye'de yatırım yapan İranlı şirketlerin sorunlarını halletmek ve hak edişlerini ödemek için çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

Suriye'nin demir yolu ağının altyapısının yok edildiğini kaydeden Hamis, binlerce kilometre uzunluğundaki kara ve demir yolu yenileme projelerini İranlı şirketlere vereceklerini söyledi.

Cihangiri, ziyareti kapsamında Suriye rejimi lideri Beşşar Esed, Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile görüşecek. Cihangiri'ye ziyaretinde Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ve Hatemul Enbiya Yapı Karargahı Komutanı Abdullah Abdullahi eşlik ediyor.



