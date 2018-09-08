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Büyükelçiliğin ateşe verilmesi sonrası yeni kriz! Basra Havalimanı'na roketatarlı saldırı

Irak'ın Basra kentinde İran Başkonsolosluğu'nun ateşe verilmesinin yankıları devam ederken, Basra Havalimanına roketatarlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 11:04
Büyükelçiliğin ateşe verilmesi sonrası yeni kriz! Basra Havalimanı'na roketatarlı saldırı

Iraklı bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, Basra Havalimanı'na kimler tarafından yapıldığı bilinmeyen 3 Katyusha roketatarıyla saldırı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamalarda bulunan yetkili bir ismin, bu sabah ABD konsolosluğunu da barındıran Basra havaalanına düzenlenen saldırının ardında kimin olduğunun belli olmadığını belirtti. Saldırının yerel saatle yaklaşık olarak sabah 08.00'de meydana geldiğini, uçuşlara zarar vermediğini ve saldırıda herhangi bir kayıp olmadığını söyledi.

BASRA'DAKİ OLAYLAR

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde, "kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara" karşı başlayan ve giderek alevlenen gösteriler sırasında dün akşam bir grup, İran'ın Basra Başkonsolosluğunu basmış ve ateşe vermişti.

İran, göstericiler tarafından Basra'daki Başkonsolosluğunun yakılmasının ardından Irak'la arasındaki Şelamçe Sınır Kapısı'nı kapatmıştı.

Basra'daki gösteriler sırasında daha önce devlet televizyonu ile Şii parti ve milis güçlere ait binalar da ateşe verilmişti.

Basra halkının 8 Temmuz'dan bu yana "yeterli kamu hizmeti sunulmadığı, elektrik ve su sıkıntısı, işsizlik ve yolsuzluk" gibi gerekçelerle düzenlediği gösterilerin şiddeti son günlerde arttı.

Olayları bastırmak için güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu iki ayda 20'den fazla gösterici hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

BAHREYN, VATANDAŞLARINI IRAK'I TERK ETMEYE ÇAĞIRDI

Bahreyn Krallığı, Basra kentindeki olaylı gösterilerin şiddetlenmesi üzerine Irak’taki vatandaşlarını ülkeyi derhal terk etmeye çağırdı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kardeş Irak Cumhuriyeti’nde meydana gelen gelişmelerden dolayı, Irak topraklarında bulunan Bahreyn vatandaşlarının can güvenliğini korumak için derhal bu ülkeyi terk etmeye çağırıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 11:04
  1. Bahreyn Dışişleri Bakanlığı
  2. Bahreyn Krallığı
  3. Basra Havalimanı
  4. Katyusha roketatarı

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