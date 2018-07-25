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Başpiskopos Amvrosios: Ateist Çipras'a tanrının cezası...

Yunanistan'da 76 kişinin ölümüne yol açan orman yangınının en büyük sorumlusu olarak Çipras hükümeti gösteriliyor. Son olarak Başpiskopos Amvrosios'tan ilginç bir çıkış geldi. Amvrosios, yangının nedeninin Çipras'ın ateist olmasına bağladı ve bu felaketi "tanrının bir cezası" olarak yorumladı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:58
Başpiskopos Amvrosios: Ateist Çipras'a tanrının cezası...

Atina yakınlarındaki Rafina bölgesinde çıkan orman yangını, Yunanistan tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara girdi ve şimdiye kadar en fazla can kaybına yol açan yangınlardan biri oldu.

76 KİŞİ YANARAK CAN VERDİ

Rafina bölgesindeki ormanlık alanlarda başlayan yangının, sıcak hava, şiddetli ve yön değiştiren rüzgarların etkisiyle meskun bölgelere sıçraması sonucu şimdiye kadar en az 76 kişi öldü.

Ölenlerden bazılarının evlerinde ve araçlarında mahsur kalarak, bazılarının da yangından kaçmak için girdikleri denizde boğularak öldükleri kaydedildi.

Aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu 100’den fazla kişi de kayboldu. Yangında binlerce dönüm ormanlık alanın yanı sıra bini aşkın ev hasar gördü, yüzlerce araç kullanılamaz hale geldi.

HÜKÜMETİN İHLALLERİ TEPKİ ÇEKTİ

İhmaller nedeniyle yangının büyük bir faciaya dönüşmesi Çipras hükümetinin hedefe konmasına neden oldu.

Hükümete yönelik en ilginç eleştiri ise polistik değil, dini bir isimden geldi. 

"ATEİST ÇİPRAS'A TANRININ BİR CEZASI"

Başpiskopos Metropoliti Amvrosios, yaptığı açıklamada, "Bu yangın ateist Başbakan Çipras'a tanrının bir cezası. Ateistlikleriyle tanrının gazabını çekiyorlar." ifadelerini kullandı.

YUNAN HALKI TEPKİ GÖSTERDİ

Başpiskopos'un bu sözleri, Yunan halkının büyük tepkisini çekti. 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:58
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  4. çipras
  5. ateist
  6. Metropoliti Amvrosios

YORUM YAZ

  • şabanşaban1 sa önce
    YAKINDA MÜSLÜMAN OLUR BAŞ PİS....
  • YavuzYavuz1 sa önce
    Vallahi bizim burda bir hoca böyle konuşamazdı. Kamalistler kınardı sora.
  • nazminazmi1 sa önce
    koyun can derdinde kasap et derdinde
  • AliAli1 sa önce
    Yunanistan laik mi bilmiyorum ama başpiskopos hakkında irticaî faaliyetten soruşturma başlatılmasa bari.... mâlum 99 depreminde bizde benzeri olmuştu
  • KaracaaliKaracaali46 dk önce
    Tanrı büyük harf ile yazılır! Yoksa siz de mi ateistsiniz?
  • avcıavcı1 sa önce
    yok yok asıl bizden kaçan şerefsizleri himaye ettiğiniz için.hahahaaaa..
  • korkunun ecele faydasıolmadığını er yada geç anlıyacak herkez sağolasın reiskorkunun ecele faydasıolmadığını er yada geç anlıyacak herkez sağolasın reis1 sa önce
    yunanistanın gelişmemesinin önündeki yobazkafaylan bizim gelişmemizin önündeki sol kafayı negüzel yönlendiriyolar türkiyeylen yunan anlaşırsaavrupanın ümüğünün sılılacağını gören almanya ingiltere fıransa borç batağına teröre len uğraştırdı bizleri yana yana öğrenecez komşuolmayı
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