Başpiskopos Amvrosios: Ateist Çipras'a tanrının cezası...

Atina yakınlarındaki Rafina bölgesinde çıkan orman yangını, Yunanistan tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara girdi ve şimdiye kadar en fazla can kaybına yol açan yangınlardan biri oldu.

76 KİŞİ YANARAK CAN VERDİ

Rafina bölgesindeki ormanlık alanlarda başlayan yangının, sıcak hava, şiddetli ve yön değiştiren rüzgarların etkisiyle meskun bölgelere sıçraması sonucu şimdiye kadar en az 76 kişi öldü.

Ölenlerden bazılarının evlerinde ve araçlarında mahsur kalarak, bazılarının da yangından kaçmak için girdikleri denizde boğularak öldükleri kaydedildi.

Aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu 100’den fazla kişi de kayboldu. Yangında binlerce dönüm ormanlık alanın yanı sıra bini aşkın ev hasar gördü, yüzlerce araç kullanılamaz hale geldi.

HÜKÜMETİN İHLALLERİ TEPKİ ÇEKTİ

İhmaller nedeniyle yangının büyük bir faciaya dönüşmesi Çipras hükümetinin hedefe konmasına neden oldu.

Hükümete yönelik en ilginç eleştiri ise polistik değil, dini bir isimden geldi.

"ATEİST ÇİPRAS'A TANRININ BİR CEZASI"

Başpiskopos Metropoliti Amvrosios, yaptığı açıklamada, "Bu yangın ateist Başbakan Çipras'a tanrının bir cezası. Ateistlikleriyle tanrının gazabını çekiyorlar." ifadelerini kullandı.

YUNAN HALKI TEPKİ GÖSTERDİ

Başpiskopos'un bu sözleri, Yunan halkının büyük tepkisini çekti.