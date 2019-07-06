0553 313 94 23

Başpehlivanlar Kırkpınar’da kıran kırana güreşti

658.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:41
Başpehlivanlar Kırkpınar’da kıran kırana güreşti

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, başpehlivanlık ilk tur güreşleri tamamlandı. Kırkpınar’ın son şampiyonu Orhan Okulu, rakibi Cenk İldem’i 7 dakikada tuş etti. Altın kemerin iddialı isimlerinden İsmail Balaban da rakibi Semih Turgut’u kısa sürede yenerek, ikinci tura yükseldi.


658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, başpehlivanlık ilk tur heyecanı yaşandı. Kırkpınar’ın son şampiyonu Orhan Okulu, rakibi Olimpiyat 3.’sü Milli güreşçi Cenk İldem’i 7 dakika gibi kısa bir sürede tuş etti. Altın kemerin iddialı isimlerinden İsmail Balaban, rakibi Semit Turgut’u, Ali Gürbüz de Abdullah Güngör’ü kısa sürede yenerek, ikinci tura yükseldi. Yine Kırkpınar’ın altın kemerli iddialı isimlerden Mehmet Yeşil Yeşil de rakibi Arif Akın’ı yenerek üst tura yükselen bir başka pehlivan oldu.


Başpehlivanlık güreşlerinde ilk turda genel olarak kürsüye çıkmış ve derece yapmış olan pehlivanlar rakiplerine karşı galip gelerek, altın kemer yolunda iddialarını sürdürme şansı yakalamış oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sistemin (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) 1. yılına geldiğimizde çeşitli bürokratik noktalarda direnç varsa, tıkanıklıklar varsa, yavaş işleyen noktalar varsa buralara nasıl müdahale yapılması gerekir... Tabii ki bir çalışma yap
    1. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sistemin..
    2. Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli..
    3. Levent Vadisine turist akını
    4. Niğde’den Kilis’e “Biz Anadoluyuz "..
    5. Olympiakos, Brandon Paul’u kadrosuna..
    6. Kabil'de savcılara silahlı saldırı: 1..
    7. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hava savunma..
    8. Kuva-i Milliye Mücahitler Derneği..
    9. Manisa'da arıların soktuğu kadın..
    10. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yeni bir..
    11. Düğün günü kardeşini kaybetti
    12. Ali İhsan Karahasanoğlu siyasi..
    13. Şaşılık tedavisinde erken tanı önemli
    14. Çorlu ve Ergene OSBÜK’de temsil..
    15. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı..
    16. Çin Exim Bank’ı Yuan’ın daha hızlı..
    17. Çocuklarda ishal nasıl geçer?
    18. Optimum, Yazar Meltem Güner’i konuk..
    19. Ordu’da yangın paniğe yol açtı
    20. Hindistan'dan vergi teşviki için..
    21. Suriye'deki engellilere kol kanat..
    22. Sarıgöl’de arı sokma vakaları: 1 ölü,..
    23. Hayır yemeğine katılan 22 kişi tavuklu..
    24. Yeğeninin kocasını, gözleri önünde..
    25. Kadıköy’de ragbi oyuncularının kum..
    26. Başsavcı Hasan Uğurlu Salihli’ye veda..
    27. İran'da "siyasi suç" tartışması
    28. CHP’nin kazanmasını “Erdoğan’ın sonu”..
    29. Kumluca’da motosiklet sürücülerine..
    30. Yılmaz: “Halkımıza hizmete..
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!