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Başpehlivan Gürbüz'den, Vali Karaloğlu'na ziyaret

Antalya Valisi Münir Karaloğlu:- "Yağlı güreş dendiğinde en az 10 yıl daha Antalyalı sporcular akla gelecek. Bu yıl kürsüdeki 3 pehlivan Antalyalıydı. Bu da Antalya'nın yağlı güreşteki önemini ve büyüklüğünü gösterir"- Gürbüz: "Umarım Antalya'ya ve Antalyalılara yıllarca altın kemeri getireceğiz"

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:05
Başpehlivan Gürbüz'den, Vali Karaloğlu'na ziyaret

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yağlı güreş dendiğinde en az 10 yıl daha Antalyalı sporcuların akla geleceğini söyledi.

Edirne'de gerçekleşen 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı elde eden Ali Gürbüz, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Gürbüz'e altın hediye eden Karaloğlu, son üç yıldır Kırkpınar'da Antalyalı sporcuların başpehlivan olduğunu hatırlattı.

Antalya'nın yağlı güreşe gönül vermiş bir kent olduğuna işaret eden Karaloğlu, "Antalya yağlı güreşler için çok önemli ve başpehlivanlar çıkartan kaynak bir şehir. Antalya'da yerel yönetimlerde yağlı güreşe destek veriyor. Alt yapıya dönük önemli çalışmalar da yapılması gerekiyor. Antalya'da yağlı güreş kültürü var. Halk seviyor. Önemli de bir potansiyel var. Yağlı güreş dendiğinde en az 10 yıl daha Antalyalı sporcular akla gelecek. Bu yıl kürsüdeki 3 pehlivan Antalyalıydı. Bu da Antalya'nın yağlı güreşteki önemini ve büyüklüğünü gösterir." diye konuştu.

Başpehlivan Ali Gürbüz ise dünyanın en eski spor organizasyonlarından olan Kırkpınar'da başpehlivanlığı elde ettiği için mutlu olduğunu söyledi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun manevi desteğini her zaman arkalarında hissettiklerini belirten Gürbüz, "Güreşçilere destek veren büyüğümüz. Güreşi de çok seviyor. Umarım Antalya'ya ve Antalyalılara yıllarca altın kemeri getireceğiz." dedi.


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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:05
  1. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
  2. Ali Gürbüz
  3. Antalya Valisi Münir Karaloğlu

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