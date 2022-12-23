Başörtüsüyle ilgili skandal sözler! Sen kendi işine bak kokona

İslam'a ve Müslümanlara her daim alerji duyan Cumhuriyet gazetesinde skandal bir yazı daha yayınlandı.

Cumhuriyet'in en şedit İslam karşıtı yazarlarından olan Zülal Kalkandelen, başörtüsünün "Allah’ın emri” olarak nitelendirilemeyeceğini savundu.

Kalkandelen, bir ilahiyatçı edasıyla kaleme aldığı skandal yazıda, özetle şu herzeleri yumurtladı:

"(…) Yıllardır gericilik dalgası altında boğulan toplum, bir de radikal dincilerin göç dalgası altında kalınca, bunun demografik yapıda belirgin etkileri oldu.

Din üzerinden siyaset yapan siyasetçiler de bu durumu işlerine geldiği gibi kullanmaktan geri kalmadı. Her fırsatta türban konusunu ve dini sömürmekten çekinmediler.

(…) Türban ve örtünme konusunda ilahiyatçılar arasında da farklı yorumlar mevcutken onu “Allah’ın emri” olarak nitelemek doğru mudur?

(…) AKP’nin MHP ve BBP’nin desteğiyle TBMM’ye sunduğu anayasa değişikliği teklifinde başka tehlikeli ifadeler de var.

Anayasanın 24. maddesine ek olarak, “ailenin korunması”na ilişkin 41. maddesinde de değişiklik öngörülüyor. Başlığı “ailenin korunması, evlilik birliği ve çocuk hakları” şeklinde değiştirilen 41. maddeye, “Evlilik birliği ancak kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir” hükmü eklenmiş.

Evlilik birliğinin kadın ve erkekten oluşmasının zorunlu olduğu belirtilirken kaç kadın ve erkekten oluştuğu belirtilmiyor. Bu şekilde çok eşliliğin önü açılabilir.

AKP, bu teklif ile ilgili olarak TBMM’deki partilere bir ziyaret turu daha gerçekleştirecekmiş. Öyle görünüyor ki 2023’e girer girmez laik devletin temeline bir darbe daha indirme girişimi hızlanacak.

Bakalım laikliğe bir darbe daha indirme utancı kime ait olacak..."