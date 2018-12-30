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Başörtüsündeki iğne sorununa "dostane çözüm"

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan başörtüsündeki iğne "nizami" olmadığı gerekçesiyle salondan çıkarılan öğrencinin KDK'ye yaptığı başvuru, "dostane çözüm" kararıyla sonuçlandırıldı - ÖSYM tarafından KDK'ye gönderilen bilgilendirme yazısında, söz konusu gözetmenlere 6-12 ay sınav görevi verilmemesinin kararlaştırıldığı bildirildi

30 Aralık 2018 Pazar 11:59
Başörtüsündeki iğne sorununa "dostane çözüm"

ANKARA (AA) - Başörtüsündeki iğnenin "nizami" olmadığı gerekçesiyle Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sırasında salondan çıkarılan öğrencinin sorunu konusunda "dostane çözüm" kararı verildi.

Kamu Denetçiliği Kurumundan (KDK) yapılan açıklamaya göre, Ankara'da ALES'e girmek isteyen öğrenci, başvurusunda, sınav salonunda görevliler tarafından başörtüsündeki iğnenin "nizami" olmadığı gerekçesiyle uyarıldı.

Söz konusu aday, görevlilerin örtüdeki iğnenin çıkarılmasını istediğini ancak iğnenin son derece basit ve sıradan olduğunu kaydetti. Görevlilerin yaptıklarının insan haklarına aykırı olduğuna dikkati çeken öğrenci, tavırlarından şikayetçi olduğu görevliler hakkında zabıt tutulmasını istedi.

Görevliler, "sınavın huzurunu bozduğu" gerekçesiyle polis çağıracaklarını ifade ettiği adaydan iğneyi çıkarmasını istedi. Başörtüsündeki iğneyi çıkararak sınıftaki panoya takan öğrenci, tartışmalar üzerine sınıftan çıkarıldı.

- Sınav görevlilerinin uygun eğitimden geçirilmesini talep etti

Sınava giremediği için görevliler hakkında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) şikayet dilekçesi yazan ve cevap alamayan öğrenci, KDK'ye başvurarak, görevlilerin cezalandırılmasını ve bir daha böyle mağduriyetler yaşanmaması için sınav görevlilerinin uygun eğitimden geçirilmesini talep etti.

Bunun üzerine KDK, ÖSYM Başkanlığından bu konuyla ilgili bilgi ve belge istedi.

ÖSYM tarafından KDK'ye gönderilen bilgilendirme yazısında, Sınav Görevlilerinin Sınav Kurallarına Aykırılık Teşkil Eden Filleri ve Uygulanacak Yaptırımlara İlişkin Yönerge hükümlerince, 6-12 ay ilgili gözetmenlere sınav görevi verilmemesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

Başvuruyu incelemeye alan KDK, başörtüsündeki iğne nedeniyle sınava alınmayan öğrencinin talebi doğrultusunda, ÖSYM, il sınav koordinatörlüklerince sınav günlerinde yapılan toplantılarda görevlilere gerekli bilgilendirmelerin eksiksiz yapılmasının üstünde hassasiyetle durulacağını kaydetti.

Ayrıca başvurudaki taleplerin ÖSYM tarafından yerine getirilmesinden dolayı başvuru hakkında "dostane çözüm" kararı verildi ve yeni mağduriyetlerin oluşmaması için idareye yol gösterdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 11:59
  1. (KDK)
  2. ALES
  3. başörtüsündeki iğne
  4. sınava alınmayan öğrenci

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