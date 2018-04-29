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Başörtüsü yasaklanacaktı... Viyanalı Başkan karşı çıktı!

İlk ve anaokulundaki kızlara başörtü yasağını tartışan Viyana'da, Belediye Başkanı Haupl, "Kızlar başörtüsü takıp takmamaya kendileri karar vermelidir. Başörtülü Müslüman kızlar şehrin görünümü adına bir zenginlik." diye konuştu.

29 Nisan 2018 Pazar 10:11
Başörtüsü yasaklanacaktı... Viyanalı Başkan karşı çıktı!

Der Standard gazetesine konuşan Viyana Belediye Başkanı Michael Haupl, yaklaşık 25 yıldır yürüttüğü belediye başkanlığı ve güncel konular üzerine açıklamalarda bulundu.

AA'nın haberine göre, bu ayın sonu itibarıyla görevini halefi Michael Ludwig'e bırakacak olan Haupl, ülkede son günlerde tartışmalara neden olan ilk ve ana okullarına yönelik getirilmek istenen başörtüsü yasağına değindi.

Haupl, kızların başörtüsü örtüp örtmeyeceklerine kendilerinin karar vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Kızlar başörtüsü takıp takmamaya kendileri karar vermelidir. Başörtülü Müslüman kızlar şehrin görünümü adına bir zenginlik. Her ne kadar kimi insanlar bunun tersini iddia etse de benim büyüdüğüm ülkede, annem alışverişe giderken başörtüsü takardı." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin, sığınmacılara yardımlarda kısıtlamaya gideceğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Haupl, en düşük seviyedeki sosyal yardımların ülkedeki bütün insanları kapsadığına, Avusturyalı ve sığınmacı ayrımı yapılmasının yanlış olduğuna işaret ederek, düzenli geliri olmayan insanlara yardım yapılmadığı takdirde insanların farklı arayışlara gideceğini kaydetti.

Haupl, geçen aylarda yaptığı açıklamada, 2020'de yapılacak yerel seçimlere katılmayacağını açıklamış, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) içinde yapılan oylama sonucu Michael Ludwig’in yeni belediye başkanı olması kararlaştırılmıştı. Haupl, görevini 24 Mayıs'ta Ludwig'e bırakacak

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 10:11
  1. viyana
  2. başörtüsü yasağı

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