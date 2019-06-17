Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

yeniakit.com.tr

Habertürk kanalında dün gerçekleştirilen Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınının değerlendirildiği programa katılan Psikolog Üstün Dökmen, İmamoğlu propagandası yaptı.

İmamoğlu propagandası yaptı

Ortak yayına katılan adayların beden dili ve üsluplarını analiz edilmesi istenen Dökmen, İmamoğlu’nu her defasında överken, çalışkanlığı, dürüstlüğü, doğallığı, ağır başlılığı ve Türkiye’ye yaptığı hizmetlerle tanınan Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım’a "gelmişsin yetmişine" sözleriyle ‘yaşlı’ imasında bulunarak hem Yıldırım'a hem de milyonlarca yaşlı vatandaşa saygısızlık yaptı.

Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık

Ortak canlı yayında saldırgan ve stresli bir davranış sergileyen İmamoğlu'nun 'sakin ve kendinden emin' olduğunu iddia eden Dökmen, program boyunca sakinliğini koruyan ve CHP adayının yalanlarını tek tek ifşa eden Binali Yıldırım'ın ise tedirgin bir tutum sergilediğini iddia etti.

Tarafsız bir analiz yapması beklenen Dökmen, sahip olduğu hastalıklı zihniyetin tezahürü olarak CHP’nin seçim işleri sorumlusu gibi konuştu.

Vesayet yanlısı başörtüsü düşmanı!

İmamoğlu’na cila çeken Dökmen, geçtiğimiz aylarda Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından rehberlik öğretmenlerine yönelik düzenlenen eğitim seminerindeki başörtüsü düşmanı sözleri ile gündeme gelmişti.

Vesayet yanlısı yasakçı zihniyetin temsilcilerinden olan Dökmen konuşmasında “Nasıl bir pilot sarhoş olmamalı, bir Hristiyan psikolog haç takmamalı ise; rehberlik öğretmeni de başörtülü biri olamaz. Meslek icra edilirken ‘İnşallah, Maşallah, hayırlısıyla’ gibi cümleler sarf edilmemelidir” ifadelerini kullanarak din düşmanı kirli zihniyetini ortaya koyarken dini değerlere de saygısızlıkta bulundu.