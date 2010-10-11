Başörtüsü yasağı 28 Şubat’ın son kalıntısı

Başörtüsü tartışmaları ve üniversitelerde öğrencilerin derslere alınmaması ile ilgili YÖK yazısını değerlendiren Şenocak, YÖK’ün yazısının yeterli olmadığını, meselenin kökten çözülmesi gerektiğini belirtti. Başörtüsü yasağının 12 Eylül zihniyetinin tortularından biri olduğunu söyleyen Şenocak, yasağın kalkması ile ilgili tartışmaların umut verici olduğunu, toplumda çözüme yönelik bir beklenti oluştuğunu, dolayısıyla insanların umutlarının boşa çıkarılmaması gerektiğini ifade etti.



“CHP SAMİMİ DEĞİL”



“İnkılâp Kanunları” dâhil yürürlükteki hiçbir metinde, yükseköğretim kurumlarında başörtüsünü yasaklayan bir hüküm, bir düzenleme olmadığını kaydeden Şenocak, şunları kaydetti: “CHP, bu çözüme öncülük etmek istiyorsa, Anayasa ve kanun değişikliği tekliflerini hazırlayıp TBMM’ye sunabilir ve bu düzenlemelerin kanunlaşmaları halinde konuyu AYM’ye götürmeyeceğini açıklar, konu da siyasetin malzemesi olmaktan çıkar. Ancak görünen o ki, ‘Başörtüsü sorununu ben çözerim’ diyen CHP, kendi içinde bu meseleyi çözememiş, meseleye bir tutam perçem güzellemeleriyle ve alaycı bir ciddiyetsizlikle yaklaşır olmuştur.”



“BAŞÖRTÜSÜ DİNÎ BİR EMİRDİR”



“Devletin görevi insanlara ne giyeceğini, nasıl giyineceğini, neye inanacağını dayatmak değil, vatandaşına en geniş hak ve imkânlarla, müreffeh hayatı nasıl yapacağının mücadelesini vermektir. Başörtüsü meselesi, salt bir özgürlükler meselesi kapsamında değerlendirilmemelidir. Başörtüsü dinî bir emirdir. Konu artık geri dönülmez bir sürece girmiştir. Bir an önce bu sanal problem çözülerek, Türkiye gündeminden kaldırılmalıdır. CHP, çözüm sürecini gayri ciddi önerilerle tıkaması durumunda, toplumdaki tabanını tamamen kaybedecektir.”