Başörtüsü takmak isteyene 10 yıl hapis

Çin rejiminin zulmü altında, dinlerini özgür bir şekilde yaşayamayan Doğu Türkistan’daki 25 milyon Müslüman’a uygulanan ‘Çin işkencesi’ dayanılmaz boyutlara ulaştı. Geçtiğimiz sene başörtüsü takmak istediğini belirten Doğu Türkistanlı Hurıgül Nasır’ın sadece bu sebepten ötürü 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

İslam’ı bitirmek isteyen Çin yönetimin uyguladığı zulüm teker teker gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Başörtüsü takma isteğini dile getirdiği için geçtiğimiz yıl 10 sene hapis cezasına çarptırılan Doğu Türkistanlı Hurıgül Nasır, aylardır Çin’in ‘nazi’ kamplarında kalıyor. Kaşgar’a bağlı Yenihisar ilçesinin 13 bin nüfuslu Sagan köyünde yaşayan Nasır’ın köyünden sadece dini ibadetler gerekçe gösterilerek geçen sene 2 bin 500 kişinin söz konusu kamplara gittiği belirlendi.

“BU ZULMÜN DAHA ÇOK DİLE GETİRİLMESİ LAZIM”

Çin’in sessizlikten güç aldığını belirten Uygur Türkü ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkin Emet, “Doğu Türkistan’da bugün resmi rakamlara göre 1 milyona yakın insan, eğitim merkezi altında ‘nazi’ kamplarında kalıyor. Burada birçok insan hayatını kaybediyor. Bugün Filistin’den bile daha vahim bir durum söz konusu. Bu kızımız gibi birçok insan bu kamplarda tutuluyor. Biz bu duruma karşı tüm dünyanın sessiz kalmamasını istiyoruz. Çin bu sessizlikten güç alıyor. Mazlumda çifte standart olmamalı. Türkiye bugün dünyanın her tarafında mazlumlara sahip çıkıyor. Doğu Türkistan’daki zulmün daha çok dile getirilmesini istiyoruz” diye konuştu.

“ÇİN, DÜNYANIN SESSİZLİĞİNDEN GÜÇ ALIYOR”

Dünya Uygur Kurultayı İcra Komitesi Üyesi Hamit Göktürk ise, “Doğu Türkistanlı Hurıgül Nasır başörtüsü taktığı gerekçesi ile geçtiğimiz yıl Ekim ayında 10 yıllık hapis cezasına çarptırıldı. Filistinli kızımız Ahed Temimi’nin İsrail tarafından konulduğu cezaevinden çıkmasının ardından bu mesele tekrar gündeme geldi. Bu iki değişik coğrafyada benzer durumlarda olan kızlarımız, bulunduğu coğrafyalarda kendi inançlarını yaşamak isteyen kızlarımız. Kendi ülkesinin hür olmasını isteyen kızlarımız. Fakat Doğu Türkistan’da yaşanan olaylar gündeme geliyor. Uygulanan zulüm hat safhada. Çin yönetimi bütün dinleri kendi ilkelerine uydurmak istiyor. Bu zulmü yaparken dünyadaki sessizlikten güç alıyor” ifadelerini kullandı.