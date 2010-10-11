THY- Euroleague
0553 313 94 23

'Başörtüsü konusunda AB’nin isteği yok’

TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Yaşar Yakış, Türkiye’deki başörtüsü konusunda Avrupa Birliği’nin herhangi bir isteğinin olmadığını söyledi

11 Ekim 2010 Pazartesi 09:00
'Başörtüsü konusunda AB’nin isteği yok’

Yakış, memleketi Akçakoca ilçesinde parti teşkilatı ile köyleri gezerek, vatandaşlarla sohbet etti. Yakış, Avrupa ülkelerindeki üniversitelerde kılık kıyafet uygulamalarına ilişkin soruları cevapladı. Avrupa’nın kılık kıyafet konusunda herhangi bir standardı bulunmadığını kaydeden Yakış, AB’ye üye 27 ülkenin 27’sinde de farklı uygulamaların yapıldığını bildirdi. Yaşar Yakış, şunları kaydetti: “İngiltere’de başörtüsü konusu kesinlikle bir mesele olmamıştır. Hatta kıyafet problem olmamıştır. Mesela İngiltere’de yaşayan Hintlilerin bir kabilesi olan Singlerin özel bir saç modeli vardır. Doğduklarından beri saçlarını kesmezler, dizlerine kadar uzun saçlarını, başlarına dolarlar. Bu kendilerini ifade eden bir yöntemleridir. İngiliz makamları bundan rahatsız olmamışlardır. Hindistan’dan gelen çok sayıda Müslüman vardır, onların da başı örtülüdür.”

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:28
  1. arşiv haber
  2. yeni akit gazetesi
  3. arşiv

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Filistin yönetiminden ABD'nin Hamas'la ilgili karar tasarısına tepki
    1. Filistin yönetiminden ABD'nin Hamas'la..
    2. Fransa'da büyük korku! Asker halkın..
    3. Mutluluk birlikte mutfağa girmekte
    4. Ankara'da kar yağışı
    5. TEB KOBİ Akademi Hataylı KOBİ'lerle..
    6. CHP Tunceli belediye başkan adayı kim..
    7. Darbe gecesi vurulan TEM Daire Başkanı..
    8. "Fenerbahçe varsa umut vardır"
    9. CHP Muğla Büyükşehir belediye başkan..
    10. PFDK'den Galatasaray ve Metin..
    11. Hikmet Karaman'ın kurmayları belli oldu
    12. Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli..
    13. Paralarını alamayan işçiler çatıya çıktı
    14. ABD'nin Kudüs kararının birinci yılı
    15. Almanya'nın bütçe fazlası 2019'da..
    16. Ülgür Gökhan kimdir nerelidir?
    17. Eski Vali Harput'a FETÖ'den 6 yıl hapis
    18. Trabzonspor'da Mete Kalkavan tepkisi
    19. Arabada FETÖ videosu izleyen..
    20. Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput,..
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı