'Başörtüsü konusunda AB’nin isteği yok’

Yakış, memleketi Akçakoca ilçesinde parti teşkilatı ile köyleri gezerek, vatandaşlarla sohbet etti. Yakış, Avrupa ülkelerindeki üniversitelerde kılık kıyafet uygulamalarına ilişkin soruları cevapladı. Avrupa’nın kılık kıyafet konusunda herhangi bir standardı bulunmadığını kaydeden Yakış, AB’ye üye 27 ülkenin 27’sinde de farklı uygulamaların yapıldığını bildirdi. Yaşar Yakış, şunları kaydetti: “İngiltere’de başörtüsü konusu kesinlikle bir mesele olmamıştır. Hatta kıyafet problem olmamıştır. Mesela İngiltere’de yaşayan Hintlilerin bir kabilesi olan Singlerin özel bir saç modeli vardır. Doğduklarından beri saçlarını kesmezler, dizlerine kadar uzun saçlarını, başlarına dolarlar. Bu kendilerini ifade eden bir yöntemleridir. İngiliz makamları bundan rahatsız olmamışlardır. Hindistan’dan gelen çok sayıda Müslüman vardır, onların da başı örtülüdür.”