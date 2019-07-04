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Cumhuriyet yazarının cezası belli oldu

Başörtüsü takan kadınlara yönelik çirkin hakaretleriyle ilgili hakim karşısına çıkan Cumhuriyet Gazetesi köşe yazarı Işıl Özgentürk ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:47
Cumhuriyet yazarının cezası belli oldu

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işıl Özgentürk, 13 Ocak günü 'Yeni kuşak türbanlılar' başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Yazıda başörtüsü takan kadınları aşağılayan Özgentürk hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatılmıştı.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ifadesine başvurulan Özgentürk, ifadesinde iğrenç ifadelerle dolu yazısını savunmuştu. Özgentürk, Sümerlilerden örneklerle başörtülülere hakareti aklamaya çalıştı. Cumhuriyet yazarı, yazıyı öğrencileri için yazdığını ileri sürmüştü.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Cumhuriyet yazarı hakkında iddianame düzenlemişti. Hazırlanan iddianamede, başörtüsü takılması eyleminin fahişelere mahsus bir davranış biçimi olduğu imasında bulunarak dini inanç ve gereği halkın belirlediği bir kesimini aşağılama kastı ile hareket ettiği anlatılmıştı.

1 yıl 6 ay hapis cezası

3 yıla kadar hapsi istenen Özgentürk hakkında bugün karar çıktı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Özgentürk 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İşte Özgençtürk'ün yazısındaki skandal ifadeler!

"Fahişelik yapan kızların..."

"Türbanın nereden geldiğini bilmiyorlar. Kuran'da yazıp yazmadığını bilmiyorlar. Onlara türbanın Sümerlere dayandığını, bu uygarlıkta zengin ailelerin ilk kızlarını fahişelik görevi yapmaları için belli bir süre tapınaklara yollamak zorunda olduğunu anlatıyor, halk karıştırmasın diye de bu kızların başını örtmesinin zorunlu kılındığını söylüyorum. İlk baş örtünme onlarda, ardından Yahudiler de bu geleneği değiştirerek almışlar ve kiliselerde yaşayan rahibelerin bu biçimde örtünmeleri herkes tarafından kabul edilmiş."

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:47
  1. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işıl Özgentürk
  2. Yeni kuşak türbanlılar
  3. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. Cumhuriyet gazetesi

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