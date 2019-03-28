Başörtülülere hakaret eden zanlı gözaltına alındı İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda başörtülüleri aşağılayıcı paylaşım yaparak hakaret eden Bülent Kökoğlu gözaltına alındı.

İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda başörtülüleri aşağılayıcı paylaşım yaparak hakaret eden Bülent Kökoğlu, emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Ayrıntılar geliyor...

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