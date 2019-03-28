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Başörtülülere hakaret eden zanlı gözaltına alındı

İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda başörtülüleri aşağılayıcı paylaşım yaparak hakaret eden Bülent Kökoğlu gözaltına alındı.

28 Mart 2019 Perşembe 22:28
Başörtülülere hakaret eden zanlı gözaltına alındı

İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda başörtülüleri aşağılayıcı paylaşım yaparak hakaret eden Bülent Kökoğlu, emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 22:28
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • İbrahimİbrahim2 dk önce
    Bakalım nasıl kıvıracak şeref yoksunu
  • ahmetahmet12 dk önce
    sorusturmadan once enaz 2 ay akil hastanesinde gozetim altinda tutulmali boyle alcakca nefret ve irkcilik sucu isleyip kamuoyunda infial yaratan yaratiklar...sonrasinda da en agir sekilde tecilsiz cezalandirilmali
  • yaşaryaşar14 dk önce
    şimdi kıvıracak bu kusura bakmasın kimse şerefsiz köpek soyu bunlar bunun gibi düşünenler

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