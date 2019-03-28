Başörtülülere hakaret eden zanlı gözaltına alındı

İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda başörtülüleri aşağılayıcı paylaşım yaparak hakaret eden Bülent Kökoğlu gözaltına alındı.
28 Mart 2019 Perşembe 22:28
İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda başörtülüleri aşağılayıcı paylaşım yaparak hakaret eden Bülent Kökoğlu, emniyet ekiplerince gözaltına alındı.
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