Başörtülü vatandaşlara yönelik hakaret içerikli video çeken şahsa gözaltı Atatürk Havalimanı’nda başörtülü vatandaşlara yönelik hakaret içerikli çektiği video ile gündeme gelen Bülent Kökoğlu gözaltına alındı.

Atatürk Havalimanı’nda başörtülü vatandaşlara yönelik hakaret içerikli çektiği video ile gündeme gelen Bülent Kökoğlu gözaltına alındı.

Skandal videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bülent Kökoğlu hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen Kökoğlu, emniyette sorguya alındı. Şüpheli, yarın ’Halkı kim ve düşmanlığa tahrik’ suçlaması çerçevesinde adliyeye çıkarılacak.

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